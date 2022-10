Ukraine zu Weltgemeinschaft: Russische Annexion verurteilen Erneut sind Russlands Handlungen in der Ukraine Thema bei den Vereinten Nationen in New York. Die Abstimmung über eine Resolution wird auch als globaler Stim... dpa

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen im New Yorker UN-Hauptquartier. Mary Altaffer/AP/dpa

New York -Zu Beginn einer Dringlichkeitssitzung der UN-Vollversammlung hat die Ukraine die Weltgemeinschaft aufgefordert, die völkerrechtswidrigen Annexionen Russlands zu verurteilen. „Die so genannten Referenden standen in keiner Beziehung zu dem, was wir Ausdruck des Volkswillens nennen - weder aus rechtlicher noch aus technischer Sicht“, sagte der ukrainische UN-Botschafter Serhij Kislizia am Montag in New York. Er forderte das größte UN-Gremium zur Annahme einer Resolution auf, die von Russland verlangt, seine Handlungen rückgängig zu machen.