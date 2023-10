Oleksij Arestowitsch sitzt vor einer weißen Wand und sieht etwas müde aus. Von wo aus der ehemalige Berater im ukrainischen Präsidentenbüro zugeschaltet ist, verrät er nicht. Arestowitsch ist nicht nur Berater, sondern auch erfolgreicher Blogger. Sein YouTube-Kanal hat mehr als 1,7 Millionen Abonnenten und auf Facebook folgen ihm fast 850.000 Accounts.



Er wurde als „Orakel von Kiew“ bezeichnet und erlangte internationale Berühmtheit, nachdem ein Video aus dem Jahr 2019, in dem er die russische Invasion in der Ukraine vorhersagte, viral ging. Unumstritten ist Arestowitsch aber nicht.

Manche in der Ukraine halten den ehemaligen Schauspieler gar für einen Betrüger. Nichtsdestotrotz hatte und hat er großen Einfluss. Mit der Berliner Zeitung sprach er über Waffenlieferungen, über Korruption, Wahlen, ATACMS-Raketen und darüber, was er heute macht.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Herr Arestowitsch, Sie waren Berater im Büro des ukrainischen Präsidenten. Bitte berichten Sie uns, warum dieses Verhältnis im Januar zu einem Ende kam.



Es gab eine sehr berühmte TV-Show im russischsprachigen Raum, die wir am zweiten Tag des Krieges erstmals ausstrahlten. Nach der Ausstrahlung hatten wir 600.000 Zuschauer allein online und Milliarden Aufrufe nach dieser Sendung. Es war die Show Nummer eins im russischsprachigen Raum. Wir waren sehr berühmt und hatten einen großen Einfluss.



Eine dieser Sendungen fand am 14. Januar 2023 statt. Ein Marschflugkörper hatte ein Haus in der Stadt Dnipro getroffen. Ich war sehr müde und sagte nur, es könnte eine große ukrainische Luftabwehrrakete sein, die russische Raketen getroffen hat, nachdem die russischen Raketen dieses Gebäude getroffen haben. Viele meiner Feinde, politische Feinde in der Ukraine und auch Russen haben diesen Fehler entdeckt und fingen an, ihn zu betonen und in allen Informationskanälen zu verbreiten. Es gab eine riesige Reaktion der Ukrainer. Und ich unterschrieb das Papier, um – um fair zu bleiben – aus dem Amt fast freiwillig zu scheiden. Niemand hat mich gezwungen.

Treffen der Ukraine Defense Contact Group im September in der Ramstein Air Base ZUMA Wire/imago

Was tun Sie derzeit?



Ich mache absolut die gleichen Dinge wie vorher. Informationskriegsführung, wahrscheinlich die meiste Anti-Propaganda und einen monströsen Kampf gegen russische Desinformation. Fast alle zehn Tage bin ich auf irgendeinem internationalen Forum, in verschiedenen Teilen Europas oder in den Vereinigten Staaten. Es hat sich also nichts in meinem Leben geändert. Es gibt nur den Zusatz „Ex“ für meinen vorherigen Beraterdienst.

Sie waren bekannt als das „Orakel von Kiew“. Vom Status quo aus betrachtet: Wann wird der Krieg enden?



Das ist schwer zu sagen, aber ich denke, dass wir im russischen Haushalt im dritten Teil eine Art von Putins Vorbereitung für den Kriegshaushalt sehen. Es sind etwa 120 Milliarden Dollar im nächsten Jahr vorgesehen. Ich denke, dass Putin versuchen wird, diesen Krieg zu verlängern – wegen der Wahl und der Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten. Er hofft wahrscheinlich, dass Mr. Trump gewinnen könnte und er könnte mit Mr. Trump die Lage zu seinem Vorteil nutzen. Das ist das wichtigste politische Ziel für Herrn Putin in diesem Jahr, denke ich. Also könnte sich der Krieg um ein weiteres Jahr verlängern.

Und wie wird der Krieg dann enden, aus Ihrer Sicht?



Ich weiß es nicht. Es hängt davon ab, wie wir unsere Rüstungsindustrie und unsere Kampffähigkeit reorganisieren können, aber auch davon, wie erfolgreich Putin in genau denselben Bereichen sein wird. Es wird auch davon abhängen, wie stark sich die Sanktionen auf Russland auswirken werden und ob der kollektive Westen, einschließlich Deutschlands und der Nato-Länder, uns mit angemessener militärischer und finanzieller Hilfe versorgen wird. Je nach diesen Faktoren könnte es in völlig entgegengesetzte Richtungen gehen. Es geht darum, ob es ein Friedensabkommen, einen Waffenstillstand oder etwas Ähnliches geben wird.

Der US-Kongress befindet sich im Chaos und hat nur knapp einen Shutdown abgewendet. Die Ukraine wurde dafür in gewisser Weise „geopfert“. Was denken Sie über diese Entwicklung?



Ich habe in dieser Angelegenheit drei Wochen in den Vereinigten Staaten verbracht. Viele amerikanische Behörden, darunter einige Kongressabgeordnete und Senatoren, wollen nicht, dass die Ukraine „geopfert“ wird. Sie alle sagen über die Verringerung der ukrainischen Hilfe, wir können die Ukraine nicht besiegen lassen. Sie sprachen über richtige Kontrolle, dass die Details der Hilfe sorgfältig überwacht werden müssen. Aber niemand sagt, dass sie komplett reduziert werden muss. Sie könnte gekürzt werden. Aber es ist immer ein gefährliches Signal für uns, wegen der, Sie wissen schon, Situation an den Frontlinien. Es ist wirklich schwierig. Heute gab es einen Luftangriff auf Charkiw. Gestern wurden ebenfalls viele Menschen in der Region getötet oder verwundet. 51 Menschen sind nach dem Raketenangriff gestorben. Deshalb brauchen wir ein Luftverteidigungssystem.



Und jede Kürzung der militärischen Hilfe bedeutet, dass viele unserer Leute sterben, weil die Russen eine große Infrastruktur haben, sie werden unsere Industrie in ein paar Wochen treffen und dann fangen sie an, unsere Heizungsindustrie für den Winter zu treffen. Das ist ein Problem und unsere Fähigkeit zu kämpfen wird reduziert werden. Aber ich glaube nicht, dass irgendjemand von den Verbündeten, einschließlich der Vereinigten Staaten, bereit ist, die Hilfe für die Ukraine einzustellen.

Eine ATACMS wird abgefeuert. Avalon.red/imago

Kommen wir zu dem Punkt der Abhängigkeit der Ukraine von den USA und der EU. Entwicklungen in der EU, wie auch in den USA, führen natürlich dazu, dass man denkt, der Schwung geht verloren. Wie sehen Sie das mit der Abhängigkeit von den USA und der EU?



Das ist ein Problem, denn wir müssen diese Hilfe richtig nutzen. Mit unserer militärischen Industrie und der Ebene unserer Regierungsführung ist es schwierig, dorthin zu kommen, wo wir es brauchen und wo wir es wollen, das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist die Korruption, und die macht uns nicht so effektiv, wie wir es brauchen. Ich bin der Meinung, dass wir mehr und mehr zusammenarbeiten müssen, um unsere Fähigkeit zu erlangen, viele soziale Fragen unabhängig von den USA zu entscheiden.



Unser Land ist das größte Land in Europa, wir haben eine Industrie, wir haben Menschen. Wir haben Spezialisten. Wir könnten etwas mehr tun, aber immer noch geschieht das nicht. Wir versuchen es jetzt und wir kommen jetzt voran. Aber es ist zu spät. Es ist zu wenig, verstehen Sie? Die Abhängigkeit von den USA und der EU ist zwar wünschenswert. Wir haben aber jetzt in der Ukraine sehr harte Diskussionen über die nicht effektive Verwaltung der Regierung und der lokalen Behörden und wollen die Situation ändern.



Die Gesellschaft drängt auf die Kontrolle der Regierung und der lokalen Behörden, damit sie das Geld richtig ausgeben, nicht für sie oder für die Straßen, für Blumen oder für Stadien, sondern nur für die militärische Hilfe. Das ist wirklich so. Und die Diskussion wird hier seit zwei Monaten geführt, um die Diskussionen zu bündeln, damit wir zu einer Entscheidung kommen. Eine der Entscheidungen könnten Neuwahlen sein, weil die Regierung sich sehr schnell über eine Menge Fehler und nicht richtiges Management delegitimiert hat und das auch muss.

Was für Fehler?



Die Vorbereitung auf den Krieg. Management und die Militärindustrie funktionieren nicht richtig. Das Management der Heizungsindustrie im letzten Winter und in diesem Winter funktioniert einfach nirgendwo. Wenn wir uns darum kümmern, wenn wir Spezialisten von der ukrainischen Seite sagen, die sich auf den Energie- und Heizungssektor spezialisiert haben, dann sagen sie, es ist nicht genug, diese Vorbereitung von der Regierung.



Ich meine, dass völlig unzureichend und zu wenig für die Vorbereitung auf den Winter getan wurde. Und dies trotz der Ratschläge von Beratern, einer Vielzahl von Beratern von Profit-Spezialisten – sie tun es nicht richtig. Sie geben eine Menge Geld aus, das in die lokalen Haushalte geflossen ist. Wegen ihrer hohen Militärgehälter gibt es hohe Steuern. Sie gehen an die lokalen Haushalte.



Sie nehmen eine Menge Geld, sammeln eine Menge Geld … und fangen an, es auszugeben. Nicht für die Hilfe für die Menschen oder für die Hilfe für das Militär. Sie fangen an, es für die Straßen auszugeben. Das Geld ist für Blumen oder für Stadien. Und wenn die lokalen Behörden versuchen, das Stadion in der Nähe der 20 Kilometer von der russischen Grenze entfernt zu bauen, wird es von der russischen Artillerie komplett getroffen, und diese 100 Millionen Griwnas werden nicht für die Unterstützung des Militärs ausgegeben, um diesen Krieg zu gewinnen. Das sind schreckliche Dinge.

Scholz und Selenskyj am Rande des Gipfeltreffens der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Granada. Kay Nietfeld/dpa

Kürzlich fanden Proteste vor der Kiewer Stadtverwaltung statt.



Genau. Es ist die Zivilgesellschaft, die richtigerweise für die Ebene der Verwaltung, die wir wirklich brauchen, kämpft. Die Russen sorgen für diese Art von Schwächung. Ich habe daher eine Frage an unsere Behörden: Warum tun wir das nicht? Unsere Kämpfer kämpfen an der Front, sie graben mit ihren eigenen Händen. Wo ist unsere Führungslinie? Wo sind unsere Minenfelder? Wir könnten die gleichen Dinge tun, um die Russen zu bekämpfen, während wir kämpfen. Deshalb denke ich, dass wir Wahlen brauchen, um unsere Regierung zu legitimieren. Oh, es ist schwer zu sagen, was nach der Hälfte des Jahres sein wird, wenn es keine Wahlen gibt.

Wann können aus Ihrer Sicht Wahlen stattfinden?



Schwer zu sagen wegen der technischen Probleme, aber ich denke, dass wir eine gute App haben, die wir nutzen könnten. Sie ist sehr bekannt in der Ukraine und offiziell. Wir haben alle unsere Dokumente da drin.

Was ist das für eine App?



Von Anfang an war sie für verschiedene Teile der Abstimmung geeignet. Jeder Soldat kann wählen und zwei von drei unserer Bürger im Ausland könnte dies tun. Es gäbe die Möglichkeit, Menschen nicht in Gebäuden zu versammeln, die von Russen während der Wahlen getroffen werden könnten. Wir brauchen Wahlen wegen der Delegitimierung. Es gab viele Fehler und eine Unfähigkeit des Präsidenten, den Krieg richtig zu führen.

Aber der aktuelle Präsident hat doch kaum Konkurrenten.



Das denke ich nicht.

Warum das?



Niemand redet darüber, weil es gefährlich ist. Wissen Sie, wir haben in der Ukraine Fälle, wenn die Menschen, die Behörden kritisiert haben, nach Bachmut gehen und dort sterben. Im Moment ist es nicht so einfach, gegen Präsident Selenskyj in den Wettbewerb zu treten.

Haben Sie selbst Ambitionen, Präsident zu werden?



Ja, das habe ich. Ich werde mich um einen Sitz im Parlament und das Präsidentenamt bewerben.

Oleksij Arestowitsch Archiv Arestowitsch

Das Pentagon scheint bereit zu sein, ATACMS-Raketen in die Ukraine zu schicken. Der Chef des militärischen Nachrichtendienstes sagte allerdings kürzlich, dass sich die Lage vor Ort durch die zusätzlichen 100 Raketen kaum ändern wird. Wie sehen Sie das?



Eines der Hauptprobleme im Krieg zwischen Russland und der Ukraine ist die Reichweite, die große Reichweite. Ein Beispiel: Die Krim ist eine russische umgewandelte Krim für eine riesige Militärbasis, es gibt nur Militärflugplätze. Es gibt die Hubschrauber, Bomber und Jets und eine Menge von gepanzerten Depots und eine Menge von Kraftstoff-Depots. Aber es ist alles, was wir an Streitkräften haben an den Fronten im Süden. Also müssen wir die Russen oder die russischen Depots treffen, um unsere Streitkräfte und unsere Zivilisten zu verteidigen. Unsere Kampffähigkeit und unsere Fähigkeit, diesen Winter zu überstehen, hängen vollständig von einer langen Reichweite ab, die uns vom Westen aus zur Verfügung gestellt wird. Wir brauchen das wirklich. Und das sogar aus militärischen Gründen, aus rein militärischen Gründen.

Wie sieht es mit der Krim-Brücke aus?



Das ist die gleiche Situation. Wenn wir eine solche Art von Rakete haben, könnten wir die Eisenbahnbrücke auf der Krim und die russische Front zum Einsturz bringen. Dies würde langsam sein, aber wäre langfristig, sie begänne zusammenzubrechen. Jetzt vergießen unsere Infanteristen Hunderte von Litern Blutes, weil wir wissen, wir haben nicht diese Fähigkeit, die Krim-Brücke und die Versorgung der russischen Streitkräfte zu treffen.

Blick auf die Krim-Brücke Ulf Mauder/dpa

Deutschland zögert bei der Lieferung von Langstrecken-Marschflugkörpern an die Ukraine. Ist ein Erfolg Ihrer Meinung nach auch ohne sie möglich? Was wäre also Ihre Botschaft an die Regierung von Olaf Scholz?



Ich möchte mich nicht nur an Olaf Scholz wenden, sondern an das gesamte deutsche Volk und die gesamte deutsche Regierung. Wir wissen es wirklich zu schätzen und möchten Ihnen wirklich danken für Ihre Hilfe verschiedener Art, sowohl im militärischen als auch im nichtmilitärischen Bereich. Wenn Deutschland uns nicht versorgt hätte, würde ich jetzt nie, nie mit Ihnen sprechen. Weil ich wahrscheinlich tot wäre. Aber es ist ein riesiger Krieg und der zweite von der Größe nach 1945 in Europa und das bedeutet, nicht nur die Qualität ist eine sehr wichtige, sondern auch die Quantität. Wir brauchen eine Menge Waffen.



Die normale Größe der Verluste sind zehn Panzer pro Tag, 20 Geschütze pro Tag, so in der Richtung. Deutschland hat eine großartige Industrie und eine großartige Militärindustrie und wir bitten Sie höflich darum, die Militärhilfe nicht zu kürzen. Wenn wir diesen Krieg verlieren, verlieren wir mehr und mehr Regionen der Ukraine. Es würde ein Butscha in jeder Stadt, in jedem Dorf, entstehen. In Cherson haben wir einen Keller gefunden, der ein Gefängnis für Kinder war, die nicht älter als 14 Jahre sind.



Wir müssen die Russen aufhalten. Aber wir haben auch eine Menge Fehler gemacht. Wir haben eine Menge Korruption. Aber wir kämpfen dagegen an, unsere Zivilgesellschaft kämpft dagegen an. Wir sitzen nicht einfach nur da und warten ab. Die ganze Korruption muss sich selbst bekämpfen. Wir kämpfen an zwei Fronten, an den Fronten mit den Russen und an den Fronten von innen gegen die Korruption. Und wenn Sie alle, auch die Amerikaner, mit Ihrer militärischen Hilfe aufhören, bedeutet dies, dass die Russen gewinnen. Und dann haben wir russische Korruption statt ukrainischer Korruption.

Die Ukraine kämpft derzeit gegen Korruption im großen Stil. Einer kürzlich durchgeführten Umfrage zufolge scheint der Präsident seine Bürger jedoch nicht zu überzeugen, denn fast 80 Prozent von ihnen halten Selenskyj selbst für verantwortlich. Was kann getan werden, um diese Wahrnehmung zu ändern?



Wir müssen unsere Gesetze ändern, denn die Korruption hat zwei Quellen, um Geld zu stehlen: zum einen den Managementprozess und zum anderen das Gesetz. Deshalb brauchen wir Wahlen. Wir brauchen wirklich Wahlen. Die Leute müssen sich entscheiden, brauchen sie wirklich diesen Kerl oder brauchen sie einen anderen?



Vielen Dank für das Gespräch.