Die ukrainische Gegenoffensive geht voran, täglich werden Orte befreit. Die Operation findet an vielen Fronten statt – in der Ukraine und außerhalb, offline und online. Eine Analyse.

Ukrainische Soldaten ruhen sich in einem Graben an der Frontlinie in der Nähe von Kreminna aus.

Ukrainische Soldaten ruhen sich in einem Graben an der Frontlinie in der Nähe von Kreminna aus. Roman Chop/AP

Die lang erwartete ukrainische Offensive entfaltet sich. Nach Meldungen des renommierten amerikanischen Thinktanks The Institute for the Study of War (ISW) haben die ukrainischen Streitkräfte über die vergangenen Tage an mindestens drei Abschnitten der Front ihre Angriffe fortgesetzt und konnten bereits erste wichtige Gebietszugewinne erreichen.