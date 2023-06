Ukrainische Gegenoffensive: Russland ist vorbereitet, noch sind beide Seiten vorsichtig

Wladimir Putin sagte, dass alle ukrainischen Schläge abgewehrt wurden. Das stimmt so nicht. Eine Analyse der ersten Schritte der Gegenoffensive.

Ukraine, Blahodatne: Ein ukrainischer Soldat der 68. Oleksa-Dovbush-Jagdbrigade patrouilliert auf einer Straße in dem kürzlich zurückeroberten Dorf. Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Die erste Etappe der ukrainischen Offensive geht in die dritte Woche. Bei einem Treffen mit Militärkorrespondenten am 13. Juni 2023 blamierte sich Russlands Staatschef Wladimir Putin zum wiederholten Male, indem er vor informiertem Publikum wahrheitswidrig behauptete, dass die ukrainischen Truppen während der Gegenoffensive in keinem Teil der Front Erfolge erzielt hätten und die ukrainische Offensive erfolgreich abgewehrt wurde.