Ihor Kolomojskyj muss in Untersuchungshaft bleiben. Wie ukrainische Medien berichten, lehnte das Kiewer Berufungsgericht am Montag seine Beschwerde gegen eine Präventivmaßnahme ab. „Der Antrag der Verteidiger ist abzulehnen, die Entscheidung des Schewtschenkiwski-Bezirksgerichts von Kiew, eine vorbeugende Maßnahme in Form von Haft mit der Möglichkeit einer Kaution in Höhe von 509 Millionen 900 Tausend UAH (13.053.172 Euro) zu verhängen, ist unverändert zu lassen. Die Anträge auf Kaution sind abzulehnen“, entschied Richter Hlynianyi.

Kolomojskyj war Anfang September wegen Betrugsverdachts festgenommen und angeklagt worden. Die Ermittler hätten den früheren Unterstützer von Präsident Wolodymyr Selenskyj darüber informiert, dass er verdächtigt werde, Gelder einer Bank in Höhe von mehr als 9,2 Milliarden Hrywnja (233 Millionen Euro) veruntreut zu haben.

Kolomojskyj war zur Anhörung vor dem Berufungsgericht am Montagmorgen in einem dunkelblauen Sweatshirt und frisch rasiert erschienen. Dies ist auf Bildern ukrainischer Medien zu sehen. Der ukrainische Oligarch machte Journalisten gegenüber am Rande der Verhandlung erstmals Angaben zu seinem Gesundheitszustand und den Haftbedingungen. Es gehe ihm gut, sagte er. Er dürfe allerdings nicht mit seinen Verwandten kommunizieren, zitiert die Nachrichtensendung TSN den Milliardär. TSN wird auf dem Kanal 1+1 ausgestrahlt, an dem Kolomojskyj mehrheitlich beteiligt war.

Betrugsvorwürfe gegen den ukrainischen Oligarchen

Laut Ukrinform befand sich Kolomojskyj in einer speziellen transparenten Box, die Moderatoren des Fernsehsenders 1+1 Natalija Moseichuk, Alla Mazur, Jurij Gorbunow sowie der ehemalige Kulturminister Oleksandr Tkachenko kamen, um ihn zu unterstützen. Zu Beginn der Verhandlung bewilligte das Gericht einen Antrag der Verteidigung, so dass sich Kolomojskyj während der Verhandlung nicht mehr in der Box, sondern neben seinen Anwälten aufhalten durfte.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge arbeitete Kolomojskyj zwischen Januar und März 2015 „einen Plan zur Beschlagnahme von Geldern“ der PrivatBank aus, der größten Bank der Ukraine. Der Milliardär war vor der Verstaatlichung der PrivatBank im Jahr 2016 Miteigentümer der Bankengruppe. Die ukrainische Zentralbank hatte ihn zuvor beschuldigt, vor der Verstaatlichung 5,5 Milliarden US-Dollar (5,1 Milliarden Euro) aus der PrivatBank abgeschöpft zu haben. Kolomojskyj selbst weist die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück.

Selenskyj-Führung bemüht sich um Eindämmung von Korruption

Kolomojskyj hat seit Jahren einen zweifelhaften Ruf. Er steht auf einer US-Sanktionsliste und darf nicht in die USA einreisen, da ihm Korruption und demokratiefeindliche Bestrebungen vorgeworfen werden. Der Milliardär war vor der russischen Invasion im Land einer der reichsten Männer der Ukraine, mit Beteiligungen in zahlreichen Wirtschaftsbereichen, unter anderem in der Medienbranche, der Luftfahrtindustrie und dem Energiesektor. Selenskyj war 2019 insbesondere mit Hilfe von Kolomojskyjs Medienimperium gewählt worden. Seitdem hat der Präsident jedoch versucht, sich von seinem ehemaligen Verbündeten zu distanzieren.

Die Führung in Kiew ist seit Beginn des russischen Angriffskriegs bemüht, konsequenter gegen Korruption und Bestechung im Land vorzugehen – auch mit Blick auf den von ihr angestrebten EU-Beitritt. Die Europäische Union hat Fortschritte in diesem Bereich zu einer Bedingung für den EU-Beitritt der Ukraine gemacht. Zuletzt waren in der Ukraine mehrere Korruptionsskandale aufgedeckt worden.

Die Ukrainer scheinen jedoch nicht von Selenskyjs Bemühungen überzeugt zu sein. Laut einer Umfrage der von den USA und Großbritannien finanzierten Democratic Initiatives Foundation sagten 77,6 Prozent der Befragten im August, Selenskyj sei „direkt verantwortlich für die anhaltende Korruption in der Regierung und in den lokalen Militärverwaltungen“.