Er klingt verzweifelt. Seine Worte sagt er ohne viel Gefühl herunter, wie man es von einem Militär erwarten würde. Doch was er sagt, ist an Dramatik kaum zu überbieten. „Dies könnte der letzte Appell unseres Lebens sein“, sagt Brigadekommandeur Serhij Wolyna. Der Major, der der 36. Marine-Infantriebrigade vorsteht, steht vor einer Kamera in einem der Bunker unter dem Stahlwerk Azovstal in Mariupol.

Das Stahlwerk ist einer der letzten Rückzugsort der ukrainischen Truppen in der belagerten Stadt. Mit ihnen suchen Hunderte Zivilisten Schutz in den weitverzweigten Bunkeranlagen unter dem Stahlwerk. „Der Feind ist uns 10 zu 1 überlegen“, sagt Serhij Wolyna in seiner Videobotschaft. „Wir appellieren an alle führenden Politiker der Welt, uns zu helfen.“ Wolyna schlägt eine Evakuierung von Zivilisten und Verwundeten per Schiff oder Hubschrauber in ein sicheres Drittland vor.

Die ukrainischen Soldaten leisten vom Stahlwerk aus erbitterten Widerstand gegen die russischen Angreifer. Ein Ultimatum der russischen Besatzer hatten die Ukrainer am Sonntag verstreichen lassen. Laut Regionalgouverneur Pawlo Kyrylenko hielten die Straßenkämpfe in der Stadt auch am Dienstag an. Russische Flugzeuge hatten in den letzten Tagen immer wieder auch schwere bunkerbrechende Bomben auf das Industriegelände geworfen. Das zweitgrößte Stahlwerk der Ukraine ist damit mittlerweile nur noch ein Schutthaufen. Zuvor gab es zudem Berichte, dass Russland bereits chemische Kampfstoffe in Mariupol eingesetzt hätte. Die Berichte konnten noch nicht von unabhängigen Gutachtern bestätigt werden.

Stadt beinahe vollständig zerstört

Mariupol ist die letzte ukrainische Bastion am Asowschen Meer, die noch nicht vollständig von russischen Truppen besetzt ist. Die große Mehrheit der einst 440.000 Einwohner hat die Stadt inzwischen verlassen. Seit 24. Februar wurde die Stadt fortdauernd angegriffen und seit 1. März von den Russen eingeschlossen und belagert.

Wie das Stahlwerk gleicht die Stadt Presseberichten zufolge einem Trümmerhaufen. Hunderte Tonnen Bomben, Raketen und Artilleriemunition hagelten auf die Stadtviertel nieder. Am 16. März traf eine schwere Bombe sogar das Theater von Mariupol, in dem laut Schätzungen der ukrainischen Behörden mindestens 1.000 Menschen Schutz suchten. Hunderte sollen den Behörden und Augenzeugenberichten zufolge bei dem Angriff getötet worden sein. Wegen fehlender unabhängiger Beobachter und Pressevertreter in Mariupol lassen sich die Zahlen nicht exakt überprüfen. Zurückgebliebene Einwohner melden gegenüber Hilfsorganisationen, dass sie unter dem Mangel an Wasser, Strom, Gas und Nahrung leiden würden. Soldaten der ukrainischen Streitkräfte sollen sich laut eigener Angaben mit russischen Truppen erbitterte Straßenkämpfe liefern.

Kommandeur bittet um Evakuierung in Drittland

Nun scheinen die russischen Truppen den Widerstand der ukrainischen Verteidiger beinahe gebrochen zu haben. Russland habe Vorteile in der Luft, bei der Artillerie, den Bodentruppen, bei Ausrüstung und Panzern, sagt Wolyna weiter. Die ukrainische Seite verteidige nur ein Objekt, das Stahlwerk Asowstal, wo sich außer Militärs noch Zivilisten befänden, so Wolyna. Der Major bittet darum, das „Verfahren der Extraktion“ anzuwenden und alle – das Militär der Mariupol-Garnison, mehr als 500 verwundete Kämpfer und Hunderte Zivilisten – auf ein Territorium eines Drittlandes in Sicherheit zu bringen. „Das ist unser Appell an die Welt“, sagte Wolyna. „Das könnte der letzte Appell unseres Lebens sein.“

Woke up to a video of a Mariupol defender begging the world to get them and civilians out, because they are outnumbered and have days, if not hours left to live. There are more than 500 wounded soldiers and over 1000 civilians sheltering there at Azovstal pic.twitter.com/oFHrooapEr — Anastasiia Lapatina (@lapatina_) April 20, 2022

Zum TV-Sender CNN sagte Wolyna, eine Evakuierung könne etwa per Schiff oder per Helikopter erfolgen. Auch eine internationale humanitäre Mission sei eine Möglichkeit. Zur Frage, wie viele ukrainische Militärs sich auf dem Gelände des Stahlwerks aufhielten, machte er keine Angaben. Laut Angaben des russischen Militärs würden sich noch rund 2500 ukrainische Kämpfer und 400 ausländische Söldner in dem Stahlwerk verschanzen. Ukrainischen Mitteilungen zufolge sollen rund 1000 Zivilisten dort Schutz gesucht haben.

AP/Alexei Alexandrov Zivilisten gehen in Mariupol an einem Panzer vorbei, der bei schweren Kämpfen zerstört wurde.

Kiew und Moskau handeln Fluchtkorridor aus

Die Regierungen der Ukraine und Russlands haben derweil laut ukrainischen Angaben für Zivilisten in der umkämpften Hafenstadt Mariupol einen Fluchtkorridor ausgehandelt. „Uns ist es vorläufig gelungen, einen humanitären Korridor für Frauen, Kinder und ältere Menschen zu vereinbaren“, teilte die ukrainische Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk am Mittwoch im Nachrichtenkanal Telegram mit. Ab 14 Uhr Ortszeit (13 Uhr mitteleuropäischer Zeit) könnten die Menschen hinaus gelangen. Danach solle eine Fahrzeugkolonne über Berdjansk ins rund 200 Kilometer entfernte Saporischschja fahren.

Russland fordert ukrainische Soldaten auf, sich zu ergeben

Am Dienstag hatte die russische Armeeführung erneut eine Waffenruhe und den freien Abzug von Zivilisten in Aussicht gestellt, die sich in dem von ukrainischen Kämpfern gehaltenen Stahlwerk Asovstal aufhalten. Zudem wurden die dort verbliebenen ukrainischen Soldaten aufgefordert, sich zu ergeben. Der Kommandeur der im Stahlwerk eingekesselten Marineinfanteristen, Serhij Wolyna, lehnte dies jedoch ab.

Wichtige strategische Bedeutung

Die Einnahme der strategisch wichtigen Hafenstadt Mariupol würde es Russland ermöglichen, einen Korridor zu der 2014 von der Ukraine annektierten Krim-Halbinsel herzustellen. Zudem binden die Verteidiger der Stadt derzeit noch bis zu 11 taktische Bataillonsgruppen der Russen. Militäranalysten gehen davon aus, dass diese Kräfte nach einem Fall Mariupols weiter nördlich im Donbass eingesetzt würden.

