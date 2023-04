Ukrainisches Militär: Schwere Kämpfe um Bachmut Die Lage in Bachmut bleibt weiter unübersichtlich. Während die Ukraine angibt, die Situation unter Kontrolle zu haben, sprechen britische Geheimdienste zumin... dpa

Zerstörtes Gebäude in der umkämpften Stadt Bachmut. LIBKOS/AP/dpa

Kiew/London -In der ostukrainischen Stadt Bachmut dauern die schweren Kämpfe laut Angaben aus Kiew weiter an. Russische Truppen griffen aus der Luft und mit schwerer Artillerie an, sagte der Befehlshaber der Landstreitkräfte, Olexander Syrskyj, gemäß einer Mitteilung vom Dienstag. Zugleich betonte er: „Die Situation ist zum jetzigen Zeitpunkt unter Kontrolle.“ Die ukrainischen Soldaten würden dem Gegner heftige Verluste zufügen und die russischen Angriffe „spürbar bremsen“.