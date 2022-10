Ulf Kristersson neuer Ministerpräsident in Schweden Nach acht Jahren unter sozialdemokratischer Führung rückt Schweden nach rechts. Der Konservative Ulf Kristersson wird eine Minderheitsregierung anführen. dpa

Ulf Kristersson (M), Vorsitzender der Moderaten Sammlungspartei, trifft am schwedischen Parlament ein. Tim Aro/TT News Agency/AP/dpa

Stockholm -Rund fünf Wochen nach der Parlamentswahl in Schweden ist der Konservative Ulf Kristersson zum neuen Ministerpräsidenten gewählt worden. Der 58-Jährige erhielt am Montag auch dank der Stimmen der rechtspopulistischen Schwedendemokraten die benötigte Unterstützung des Reichstags in Stockholm. 176 der 349 Abgeordneten stimmten für Kristersson, 173 gegen ihn.