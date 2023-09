Es wird wohl wenige Ukrainer geben, die nicht wissen, wann das jüdische Neujahrsfest begangen wird – in Uman, das etwa am halben Weg zwischen Kiew und Odessa liegt, ist dies ohnehin jedem bekannt. Traditionell pilgern Zehntausende Chassiden bzw. Chassidim in die für sie so zentrale Stadt, um gemeinsam das jüdische Neujahrsfest Rosch ha-Schana zu feiern – in diesem Jahr ist dies vom 15. bis zum 17. September der Fall.