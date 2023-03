Umbenennungen von Straßennamen mit antisemitischen Bezügen Im Zuge der Debatte um Berliner Straßennamen mit judenfeindlichen Bezügen sind erste Straßen umbenannt worden. Aus dem Maerckerweg in Lankwitz wurde im Febru... dpa

Berlin -Im Zuge der Debatte um Berliner Straßennamen mit judenfeindlichen Bezügen sind erste Straßen umbenannt worden. Aus dem Maerckerweg in Lankwitz wurde im Februar der Maria-Rimkus-Weg, der frühere Elkartsweg im Bezirk Spandau heißt jetzt Erna-Koschwitz-Weg. Das teilte der Ansprechpartner des Landes Berlin zu Antisemitismus, Samuel Salzborn, am Mittwoch mit. Darüber hinaus werde in mehreren Bezirken über den künftigen Umgang mit umstrittenen Straßennamen in dem Zusammenhang diskutiert, zum Teil sei eine Umbenennung bereits von Bezirksparlamenten beschlossen. Als Beispiele nannte er die Treitschkestraße in Steglitz und die Robert-Rössle-Straße in Buch.