Umfrage: AfD in Brandenburg vorn - SPD-Vize sieht Unmut Die steigenden Energiepreise sorgen für Unmut auch in der Brandenburger Bevölkerung. In einer Online-Umfrage rutscht die SPD auf Platz zwei hinter die AfD ab...

Potsdam -Die Brandenburger SPD sieht in der Energiekrise die Ursache für das Abrutschen auf den zweiten Platz hinter die AfD in einer neuen Online-Umfrage. „Das Stimmungsbild ist Ausdruck der schwierigen Zeit. Es ist wichtig, dass die Energiepreisbremsen jetzt schnell umgesetzt werden“, sagte SPD-Generalsekretär David Kolesnyk am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. „Die Leute brauchen Klarheit, auf welche Kosten sie sich einstellen müssen.“ Die rot-schwarz-grüne Koalition stehe bereit, auch dort zu helfen, wo Bundeshilfen nicht greifen. Die SPD regiert in Brandenburg seit 1990. Die AfD sieht sich in einer Reaktion auf die Umfrage als „soziale Volkspartei“ in Brandenburg.