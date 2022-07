Berlin - Grüne, SPD und CDU in Berlin liegen einer neuen Umfrage zufolge in der Wählergunst nahezu gleichauf - mit leichtem Vorteil für die Grünen. Die kämen nämlich auf 21 Prozent, wenn das Abgeordnetenhaus am kommenden Sonntag neu gewählt würde. SPD und CDU liegen bei 20 Prozent, wie eine repräsentative Umfrage des Instituts Insa im Auftrag von „Bild“ und „B.Z.“ ergab. Die Linke käme auf 12 Prozent, die AfD auf 8 und die FDP auf 7 Prozent. Im Vergleich zu zwei vergangenen Umfragen seit März haben sich kaum Veränderungen ergeben. Das Ergebnis bedeutet, dass SPD und Linke momentan etwas schlechter dastehen als bei der Wahl am 26. September 2021, Grüne und CDU etwas besser. Bei AfD und FDP gibt es praktisch keine Bewegung.