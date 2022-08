Umstrittene Autoren: Tellkamp stellt Sarrazin-Buch vor Beiden Autoren sind ebenso erfolgreich wie politisch umstritten. Aber um Literatur geht es beim Auftritt von Sarrazin und Tellkamp nicht am Montag, sondern u... Andreas Rabenstein dpa

Berlin -Der frühere SPD-Politiker und umstrittene Bestseller-Autor Thilo Sarrazin sieht die derzeit „fähigsten Politiker“ in Deutschland vor allem bei den Grünen. In dieser Partei seien sie „weit überdurchschnittlich“ vertreten, sagte Sarrazin (77) am Montag in Berlin bei der Vorstellung seines neuen Buches über Politik und Ideologie. Er fügte aber sofort hinzu: „Deshalb ist es ja so besonders bedauerlich, dass einige grüne Grundideen für die Gesellschaft objektiv rasend gefährlich sind.“ Das gelte für die Pazifismus-Idee, wie im Augenblick klarer denn je sei. Ebenso für die Idee, einen Industriestaat mit Wind- und Sonnenenergie zu versorgen.