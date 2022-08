Umweltkatastrophe an der Oder: Die wahrscheinlichste Theorie für das Fischsterben

Die deutschen Behörden haben erstmals Ergebnisse veröffentlicht, die andeuten, was für das Fischsterben in der Oder verantwortlich war. Die wahrscheinlichste Theorie ist alarmierend.

Die Recherchen der Berliner Zeitung zu den Ursachen der Umweltkatastrophe in der Oder laufen auf Hochtouren. Nach wie vor ist nicht klar, welche Ursache für das Fischsterben im Einzelnen verantwortlich ist. Erste Laborergebnisse wurden von deutschen Behörden am Dienstag vorgestellt. Die Werte seien allerdings nicht besorgniserregend, teilte der Sprecher des brandenburgischen Umweltministeriums, Sebastian Arnold, der Deutschen Presseagentur mit. „Die noch nicht vollständigen und noch nicht umfassenden und abgeschlossenen Untersuchungen zu Nährstoffen lassen bisher keine Hinweise auf eine singuläre Ursache für das Fischsterben in der Oder zu“, sagte Arnold. „Weiterhin werden hohe Salzfrachten und ein hoher Sauerstoffgehalt festgestellt.“

Die Quecksilberbelastung des Wassers scheint also nicht der Grund fürs Fischsterben gewesen zu sein. Nach wie vor wird recherchiert, ob eventuell Chemieabfälle aus Polen, die vielleicht ins Wasser geleitet wurden, der Auslöser für das Fischsterben waren. Auch ein Kohlekraftwerk in der Nähe von Opole steht im Verdacht, mit der Umweltkatastrophe in Verbindung zu stehen sowie auch zwei Papierfabriken in Polen. Experten und Umweltanalysten halten ein singuläres Chemie-Unfall-Szenario aktuell für eher unwahrscheinlich oder deuten in Gesprächen mit der Berliner Zeitung darauf hin, dass allein ein Chemieunfall eine derartig große Katastrophe wohl kaum herbeigeführt hat. Vielmehr gebe es wohl einen multikausalen Zusammenhang.

Christian Tebert etwa von Ökopol, einem Institut für Ökologie und Politik in Hamburg, schreibt, dass Quecksilber erst in hoher Konzentration zum Fischsterben führt. Der Wissenschaftler teilt der Berliner Zeitung per E-Mail mit: „Sediment ist in der Oder durch die Ausbaggerung in letzter Zeit vermehrt aufgewirbelt worden, was Ursache der erhöhten Quecksilberbelastung der geborgenen Fische sein dürfte. Fische (wie der Mensch) sterben erst bei extremen Quecksilbereinnahmen. Die größte Gefahr liegt für Mensch und Tier (auch für Vögel, die sich vom Fisch ernähren) in der Behinderung der Gehirnentwicklung von Feten und Säuglingen/Jungtieren.“

Noch ist die Fehleranalyse nicht abgeschlossen

In einer der größten Tageszeitungen Polens, der Gazeta Wyborcza, werden aktuell sechs Möglichkeiten diskutiert, die zum Fischsterben geführt haben könnten. Dabei wird auch dort als am wahrscheinlichsten jene Theorie vorgestellt, die von einem multikausalen Zusammenhang ausgeht. Dies ist die Hypothese der Biologin Dr. Marta Jermaczek-Sitak: „Wir haben Industrieanlagen in Schlesien, darunter Bergwerke. Es gibt Papierfabriken, Chemiewerke, die illegal und regelmäßig Substanzen in die Oder abfließen lassen. Je weniger Wasser die Oder hat, desto gravierender können solche Kreisläufe für die Umwelt sein. Wir haben an vielen Stellen an der Oder, von Oberschlesien bis zur Warthemündung, Regulierungsarbeiten an der Oder, bei denen Bagger die Boden-Sedimente auf dem Odergrund aufbrechen. Dort kann man die gesamte Geschichte der Verschmutzung der Oder ablesen. Auf dem Grund befinden sich große Mengen an Schwermetallen, darunter Quecksilber. […] Solange niemand die Sedimente bewegt, ändern sich die chemischen Parameter des Wassers nicht und es passiert nichts. […] Noch gibt es mehr Fragen als Antworten. Aber alles deutet darauf hin, dass die derzeitige Umweltkatastrophe an der Oder durch jahrelange Zerstörung von Natur und Umwelt – lokal und global – verursacht wurde.“

Noch ist die Fehleranalyse nicht abgeschlossen. Es könnte ebenso gut sein, dass ein Giftanschlag zur Umweltkatastrophe geführt hat. Die deutschen Behörden gaben an, dass sie die Öffentlichkeit fortlaufend über neue Ergebnisse informieren werden.

