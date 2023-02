Umweltkatastrophe wegen Zugunglück: Trump besucht Betroffene Nach dem Entgleisen eines mit Chemikalien beladenen Güterzugs im US-Bundesstaat Ohio wachsen die Sorgen der Anwohner vor gesundheitlichen Folgen. Der erste h... dpa

Ex-US-Präsident Donald Trump bei seinem Besuch der Feuerwehr von East Palestine, wo Anfang Februar ein mit Chemikalien beladener Güterzug entgleiste. Matt Freed/AP/dpa

Washington -Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat den von einer Umweltkatastrophe durch ein Zugunglück betroffenen Ort im Bundesstaat Ohio besucht. Trump sprach am Mittwoch in der kleinen Stadt East Palestine, in der Anfang Februar ein mit gefährlichen Chemikalien beladener Güterzug entgleist und in Brand geraten war. Große Mengen der teilweise hochgiftigen Substanzen hatten die Luft verunreinigt und waren in den Boden und ins Wasser gelangt.