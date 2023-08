Wärmepumpen: Streit um deutschen Sonderweg bei Kühlmitteln

Die Wärmepumpe soll klimafreundliches Heizen ermöglichen. Doch nun ist um das richtige Kältemittel in der Wärmepumpe ein Streit entbrannt. Der Grund: Die meisten dieser Geräte nutzen klimaschädliche F-Gase, sogenannte fluorierte Gase, als Kältemittel. Und die sind vor allem Grünen-Politikern seit Jahren ein Dorn im Auge.



Das Bundesumweltministerium erklärt dazu auf Anfrage der Berliner Zeitung: „F-Gase kommen in der Natur nicht vor und besitzen eine starke Treibhausgaswirkung, die erheblich größer sein kann als die von Kohlendioxid (CO₂). Damit tragen sie erheblich zum Klimawandel bei.“

Dem Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe (VDKF) zufolge werden derzeit rund 95 Prozent der Wärmepumpen in Deutschland mit F-Gasen betrieben. Geht es nach dem Willen der Bundesregierung, sollen diese Gase künftig aus Klimaanlagen und Wärmepumpen ganz verschwinden und durch natürliche Gase, wie Propangas oder CO₂ ersetzt werden. Dafür wird derzeit ein neues Gesetz vorbereitet.

Gefährdet Deutschlands Sonderweg den Erfolg der Wärmewende?

Hersteller von Wärmepumpen und Verbände sind alarmiert. Für den Hersteller Honeywell aus den USA verletzt der Passus im deutschen Gesetzentwurf „die Prinzipien des EU-Binnenmarktes“. Zudem sei die Regelung „kontraproduktiv“, denn „ein Verbot von F-Gasen hätte gravierende negative Auswirkungen auf die Energieeffizienz, die Energiesicherheit und würde die Bürger finanziell stark belasten“, so der Hersteller gegenüber der Financial Times.

Diese Kritik will das Bundesumweltministerium jedoch nicht gelten lassen. Ungewöhnlich deutlich weist ein Ministeriumssprecher die Wortmeldung des Honeywell-Managers zurück: „Der US-amerikanische Chemiekonzern Honeywell stellt F-Gase her bzw. hält Patente an chemischen Formeln von F-Gasen. Vor diesem Hintergrund ist die kritische Haltung des Unternehmens mit Blick auf den Umstieg auf natürliche Kältemittel nachvollziehbar“, so das Ministerium gegenüber der Berliner Zeitung.

Hersteller von Wärmepumpen sind alarmiert

Doch nicht nur Honeywell kritisiert ein vorschnelles Verbot von F-Gasen: Wegen des drohenden Verbots sei der Anteil von neu verkauften Wärmepumpen ohne fluorhaltige Gase zwar auf 20 bis 25 Prozent gestiegen, sagte Christoph Brauneis vom Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe. Trotzdem hält er die deutsche Regelung für unsinnig. Klimaschädlich seien F-Gase nur, wenn sie in die Atmosphäre entweichen, „was bei ordnungsgemäßem Betrieb nahezu ausgeschlossen ist“.

Der Experte befürchtet vor allem kurzfristig negative Auswirkungen auf den Wärmepumpenmarkt, weil der Bedarf noch nicht allein mit Propan-Wärmepumpen gedeckt werden könne.

Propangas sorgt für Explosionsgefahr im Eigenheim

Außerdem droht Explosionsgefahr, denn Propangas kann sich entzünden, wenn es aus dem Kältemittelkreislauf austritt. F-Gase dagegen sind nicht entzündlich.



Brauneis präzisiert: „Bei einem Einfamilienhaus, wo die Wärmepumpe im Garten steht, geht der Einsatz von Propan-Wärmepumpen problemlos. Aber vor allem in innerstädtischen Lagen gibt es viele Situationen, in denen dies aus Sicherheitsgründen nicht möglich ist.“



Ein grundsätzliches Verbot von F-Gasen, wie die Bundesregierung und die EU es planen, verbaue daher viele Möglichkeiten, um im städtischen Raum kurzfristig auf Wärmepumpen umzustellen, so Brauneis.

Stiebel Eltron fordert Übergangszeit bis mindestens 2032

Auch für den deutschen Wärmepumpenhersteller Stiebel Eltron geht die Transformation etwas zu schnell. Es fehle an Planungssicherheit, sagte ein Unternehmenssprecher der Berliner Zeitung.



Zwar würde auch Stiebel Eltron künftig Propan und CO₂ als Kältemittel einsetzen wollen. Der Hersteller fordert aber eine Übergangszeit bis mindestens 2032. Dies entspricht auch den Plänen der EU, wonach bis 2030 die Verwendung von F-Gasen schrittweise auf ein Fünftel des Absatzes von 2014 zurückgefahren werden soll.

Scharfe Kritik von Union und FDP

Kritik kommt auch von der Opposition. Die Ministerien seien gut beraten, weitere Einschränkungen nicht losgelöst von den Marktakteuren zu planen, heißt es aus der Unionsfraktion im Bundestag. „Wir brauchen hier Realitätssinn. Es muss verhindert werden, dass dem Klimaschutz ein Bärendienst erwiesen wird, indem man klimafreundlichen Wärmepumpen den Garaus macht“, sagte Anja Weisgerber, Sprecherin für Umwelt und Verbraucherschutz der CDU/CSU-Fraktion dieser Zeitung.



Für Thomas Gebhart (CDU), Obmann im Ausschuss für Klimaschutz und Energie, zeigt dieser Passus im Entwurf, dass das Heizungsgesetz der Ampel-Regierung nicht zu Ende gedacht ist: „Ich habe Zweifel, ob sich die Ampel-Regierung der Tragweite eines nationalen Pauschalverbots bewusst ist.“ Er verweist auf die Verhandlungen in Brüssel.

Kritik hagelt es auch vom Koalitionspartner FDP: „Anders als unser Koalitionspartner lehnen wir pauschale Verbote und die Verdammung von F-Gasen ab“, sagte Judith Skudelny, umweltpolitische Sprecherin der FDP-Fraktion. Denn das würde möglicherweise zu Mehrkosten für den Bürger und zu einer Unsicherheit im Markt führen.



Aus dem Bundesbauministerium heißt es auf Anfrage, eine Austausch- oder Umrüstpflicht für bestehende Wärmepumpen, die nicht natürliche F-Gase verwenden, sei nicht vorgesehen. Zukünftige Regelungen würden sich auf die Neuinstallation von Wärmepumpen beschränken.