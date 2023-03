Umweltschutz-Gruppen protestieren am Tesla-Geschäft Am Tesla-Geschäft in Berlin-Mitte haben Umweltschützer gegen den hohen Wasserverbrauch der E-Autofirma protestiert. Sie warfen am Dienstag Fabbeutel gegen di... dpa

ARCHIV - Das Logo auf der nassen Motorhaube eines roten Tesla. a/Symbolbild Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dp

Berlin/Grünheide -Am Tesla-Geschäft in Berlin-Mitte haben Umweltschützer gegen den hohen Wasserverbrauch der E-Autofirma protestiert. Sie warfen am Dienstag Fabbeutel gegen die Fassade des Ladens im Einkaufszentrum Mall of Berlin und klebten Plakate mit der Aufschrift „Driving For A Dead Planet“ an. „Keinen Liter Wasser mehr für Tesla“, forderten mehrere an der Aktion beteiligte linke und linksradikale Gruppen wie „Ende Gelände“ und „Interventionistische Linke“. Tesla hatte sein E-Auto-Werk in Brandenburg am südöstlichen Rand von Berlin vor einem Jahr eröffnet.