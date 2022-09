UN-Chef: Bildung „in tiefer Krise“ - Forderung an Taliban Die Corona-Pandemie hat Schülerinnen und Schülern weltweit einen Schlag versetzt, sagt UN-Chef António Guterres. Er hat beim Bildungsgipfel in New York auch ... dpa

UN-Generalsekretär António Guterres hat in New York zu einem Gipfel über die Lage der Bildung weltweit eingeladen. Seth Wenig/AP/dpa

New York -UN-Generalsekretär António Guterres hat von den militant-islamistischen Taliban den freien Zugang zu Bildung für Mädchen gefordert. „Von dieser Plattform aus appelliere ich an die Behörden in Afghanistan: Heben Sie unverzüglich alle Beschränkungen für den Zugang von Mädchen zur Sekundarschulbildung auf“, sagte Guterres am Montag zum Auftakt eines Bildungsgipfels der Vereinten Nationen in New York.