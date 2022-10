UN-Menschenrechtsrat untersucht Lage in Russland Die Situation der Menschenrechte in Russland wird von einem UN-Sonderberichterstatter untersucht. Eine entsprechende Resolution hatte in Genf Erfolg - trotz ... dpa

Genf -Der UN-Menschenrechtsrat untersucht die Lage der Menschenrechte in Russland. Er beschloss am Freitag in Genf, dafür einen Sonderberichterstatter einzusetzen. 17 Länder stimmten für die Resolution, einschließlich Deutschland, sechs dagegen und 24 enthielten sich der Stimme.