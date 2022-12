UN-Sicherheitsrat zu Taliban: Frauenrechte achten Die Taliban haben NGOs aufgefordert, ihre Mitarbeiterinnen bis auf Weiteres zu suspendieren. Jetzt reagiert der UN-Sicherheitsrat auf die Anordnung und stell... dpa

dpatopbilder - Eine junge Frau läuft in Kabul an einem Taliban-Kämpfer vorbei. Ebrahim Noroozi/AP/dpa

New York -Nach der Anordnung eines Arbeitsverbots von Frauen in Nichtregierungsorganisationen in Afghanistan hat der UN-Sicherheitsrat die Taliban aufgefordert, die Frauenrechte in dem Land zu achten. Das Gremium verlangte von den militanten Islamisten, Frauen und Mädchen eine „vollwertige, gleichberechtigte und sinnvolle Teilhabe“ zu ermöglichen.