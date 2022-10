UN-Vollversammlung verurteilt Russlands Annexionen Eine deutliche Mehrheit gegen die Einverleibung ukrainischer Gebiete durch Russland war erwartet worden. Doch das Ergebnis in der New Yorker UN-Vollversammlu... Benno Schwinghammer dpa

ARCHIV - Die UN-Vollversammlung hat über eine Resolution zu den Annexionen Moskaus abgestimmt. a Eduardo Munoz/POOL Reuters/AP/dp

New York -Mit einer historischen Mehrheit hat die Weltgemeinschaft die völkerrechtswidrigen Annexionen Russlands in der Ukraine verurteilt und für nichtig erklärt. 143 der 193 Mitglieder der UN-Vollversammlung stimmten am Mittwoch in New York für eine entsprechende Resolution - 5 Länder votierten dagegen, 35 enthielten sich. Gemeinsam mit Russland stimmten lediglich Belarus, Nordkorea, Nicaragua und Syrien. Der Beschluss ist völkerrechtlich zwar nicht bindend, gilt aber als starkes politisches Zeichen und legt die internationale Isolation Moskaus offen.