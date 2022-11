Unabhängigkeitsreferendum in Schottland rückt in weite Ferne Für die Befürworter einer schottischen Unabhängigkeit hätte es ein historischer Tag werden können. Doch der Supreme Court in London wollte ihnen diesen Gefal... dpa

ARCHIV - Unterstützer der Unabhängigkeit Schottlands nehmen an einer Demonstration in Edinburgh teil. Jane Barlow/PA Wire/dpa

London -Ein neues Unabhängigkeitsreferendum in Schottland ist in weite Ferne gerückt. Das höchste britische Gericht in London teilte am Mittwoch mit, das schottische Regionalparlament habe kein Recht, eine Volksabstimmung anzusetzen. Damit folgten die Richter den Argumenten der britischen Regierung. Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon hatte angekündigt, die Entscheidung des Supreme Court anzuerkennen. Sie wolle dann aber die nächste britische Parlamentswahl zu einem Quasi-Referendum machen und den Wahlkampf ihrer Schottischen Nationalpartei (SNP) nur mit der Forderung nach Unabhängigkeit bestreiten.