Unbeteiligter bei Abschiebe-Versuch aus Fenster gestürzt

Potsdam -Beim Versuch einer Abschiebung ist in Eberswalde (Barnim) ein Unbeteiligter aus dem 5. Stock eines Hauses gestürzt und schwer verletzt worden. Die Bereitschaftspolizei habe den gesuchten pakistanischen Staatsangehörigen am Dienstag an seiner Wohnadresse aufgesucht, aber nicht angetroffen, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums am Freitag auf Anfrage. Aus einem verschlossenen Zimmer hätten die Beamten Geräusche gehört. Das Zimmer sei geöffnet worden und die Beamten hätten einen Mann auf der Fensterbank sitzen gesehen, teilte die Sprecherin mit.

Daraufhin hätten sich die Polizisten zurückgezogen und versucht, den Mann zu beruhigen. Wenig später habe der Mann jedoch am Fensterbrett gehangen und sei dann abgestürzt. Der 25-Jährige sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Bei ihm habe es sich um einen Bekannten des Gesuchten gehandelt, der abgeschoben werden sollte. Zunächst hatten die „Märkische Oderzeitung“ (Mittwoch) und der RBB (Donnerstag) berichtet.