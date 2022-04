Die Impfpflicht ist eines der traurigsten Kapitel in der Geschichte der politischen Maßnahmen der Corona-Pandemie – und die ist wirklich reich an traurigen Kapiteln. Erinnert sich noch jemand an die Beteuerungen des damaligen Gesundheitsministers Jens Spahn und der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel (beide CDU)? Wieder und wieder verkündeten sie, dass es eine Impfpflicht nicht geben werde. Das war genauso unzutreffend die die Ankündigung ihrer Amtsnachfolger. Gesundheitsminister Karl Lauterbauch und Bundeskanzler Olaf Scholz (beide SPD) erklärten schnell und kategorisch, dass es eine Impfpflicht geben werde.

Die Ampel hatte und hat dafür aber keine eigene Mehrheit, weswegen sich das entsprechende Gesetz irgendwie von selbst aus dem Parlament herausmaterialisieren sollte. Schöngeredet wurde das als Sternstunde für das Parlament. Aber wie es eben so ist mit Sternstunden, gerade jenen im Parlament: Sie treten nie dann ein, wenn sie vorhergesagt werden.

Diskussion über Impfpflicht ab 60 unfair

Der erste Vorschlag zur Impfpflicht, der vorlag, war dann auch jener von Wolfgang Kubicki. Der FDP-Politiker und Bundestagsvizepräsident hatte schon vorher freimütig bekannt, dass er sich über die ein oder andere Corona-Maßnahme hinweggesetzt und auch im Lockdown Kneipen besucht habe, die trotz Verbots offen waren. Folglich steht in seinem Gesetzentwurf, dass Impfen prima ist, aber absolut freiwillig bleiben muss.

1) Neuer Kompromiss: Impfpflicht: sofort ab 50, ab 18 wenn im Herbst nötig, Impfregister. So können im Herbst Lockdown Massnahmen verhindert werden, weil ungeimpfte Ältere geschützt wären. Für diesen Kompromiss werben Abgeordnete ab heute bis Donnerstag https://t.co/iUUAUqrhMV — Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) April 4, 2022

Bis die anderen Gesetzentwürfe fertig waren, dauerte es etwas länger, sodass man fast schon den Eindruck gewinnen konnte, die Impfpflicht sei gestorben. Sie ist es aber nicht – sie soll nun in ihrer schlechtesten Variante kommen. Die Verfechter der allgemeinen Impfpflicht, also ab 18 Jahren, haben offenbar nochmal durchgezählt und sind nun auf den faulen Kompromiss eingeschwenkt, der irgendwie von Anfang an im Raum stand.

Was für den Rest nicht taugt, ist für Menschen 60 plus nun gut genug

Danach sollte die Last einfach allen über 50 aufgehalst werden. Nach jüngsten Berichten hat man das Alter nun auf 60 hochgeschraubt. Weil die es ja auch sind, die das Gesundheitssystem am ehesten und am meisten belasten, wenn sie sich die Infektion holen. Die Initiatoren geben sich auch keine Mühe, das zu verbrämen. Bei allen über 50 „ist das Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs und daraus resultierender Belastung für das Gesundheitssystem in seiner Breite am ausgeprägtesten“. So kann man es in den Unterlagen nachlesen, mit denen die Befürworterinnen und Befürworter der Impfpflicht mit 18 auf den kleineren gemeinsamen Nenner umschwenken und nun der Pflicht ab 50 ihre Stimme geben wollen. Oder ab 60, was auch keinen nennenswerten Unterschied macht.

Im entsprechenden Gesetzentwurf steht es bisher so: „Infolge des möglichen Auftretens neuer Varianten kann das Risiko der Überlastung des Gesundheitssystems im kommenden Herbst und Winter vor allem durch COVID-19-Erkrankungen in der Altersgruppe ab dem 50. Lebensjahr ansteigen.“ Weil Ihr Älteren mit Euren Krankheitsverläufen die Kliniken füllt, können wir von Euch auch verlangen, dass Ihr Euch in die Pflicht nehmen lasst. Ist doch klar, oder?

Eben nicht. Was auf den ersten Blick logisch klingen mag, ist zynisch und nebenbei auch noch eine perfide Form der Altersdiskriminierung. Weil ich über 50 oder 60 bin, sind meine Vorbehalte gegen die Impfung leichter beiseite zu wischen als bei 30-Jährigen. Mit welchem Recht?

Drohen Behandlungsgrenzen nach Lebensalter?

Das Argument mit der Überlastung des Gesundheitssystems ist aber auch deshalb gefährlich, weil es zum Weiterdenken anregen könnte. Der Medizinethiker Eckhard Nagel warnt davor, dass es eine Debatte um Behandlungsgrenzen nach Lebensalter geben könnte, wenn sich die Impfpflicht mit 50 oder 60 durchsetzt.

Sein Argument: Wer verlangt, dass man sich ab einem gewissen Alter verpflichtend behandeln lassen muss, um die Ressourcen des Gesundheitssystems zu schonen, der könnte auch auf die Idee kommen, dass ab einem gewissen Alter manche Behandlungen nicht mehr angeboten werden. Kurz gesagt: entweder Impfpflicht ab 18 oder mit Kubicki in die Kneipe.