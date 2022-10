Viktor Orbán: „Eine Hoffnung auf den Frieden heißt Donald Trump“

Zum Auftakt der Verlegergesprächsserie „Sturm über Europa – der Ukrainekrieg, die Energiekrise und geopolitische Herausforderungen“ haben am Dienstag „Cicero, das Magazin für politische Kultur“ und die Berliner Zeitung ins ewerk in Berlin-Mitte geladen, um mit Viktor Orbán, dem Ministerpräsidenten Ungarns, über die Zukunft des Kontinents zu diskutieren. Das Gespräch führten Holger Friedrich, Verleger der Berliner Zeitung, und Alexander Marguier, Verleger und Chefredakteur von Cicero. Die Serie hat das Ziel, nach Russlands Invasion in der Ukraine einen neuen Blick gen Osteuropa zu richten, um die unterschiedlichen Positionen gegenüber den neuen geopolitischen Herausforderungen besser zu verstehen.