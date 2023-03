Viele Russen sind nach Georgien geflohen. Dort werden sie nicht immer mit offenen Armen empfangen. Eine Reportage über Menschen in schwierigen Zeiten.

Unheimliche Gäste: Russische Staatsbürger in Georgien

Seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine vor mehr als einem Jahr haben sich mindestens eine Million russische Staatsbürger nach Georgien abgesetzt. Das entspricht etwa 30 Prozent der georgischen Bevölkerung. Die aktuelle Migration ist nur das jüngste Kapitel in einer längeren Geschichte russischer Präsenz in Georgien.