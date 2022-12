Uni-Medizin: Entwicklung des Gesundheitssystems der Zukunft Brandenburg will mit der Gründung einer Universitätsmedizin in Cottbus die Entwicklung eines Gesundheitssystems der Zukunft vorantreiben. Dabei gehe es um Fo... dpa

Potsdam -Brandenburg will mit der Gründung einer Universitätsmedizin in Cottbus die Entwicklung eines Gesundheitssystems der Zukunft vorantreiben. Dabei gehe es um Forschung für bessere Lösungen in der ambulanten und stationären Versorgung der Bürger und die Chancen durch mehr digitale Lösungen, sagte Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD) am Mittwoch. So könne etwa eine App Pflegekräfte bei Dokumentationspflichten entlasten, damit diese mehr Zeit für den Patienten hätten.