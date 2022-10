Uni Potsdam: Machtmissbrauch an Rabbinerschule bestätigt Es geht um die Vorwürfe von Machtmissbrauch und sexualisierter Belästigung, die sich um das Potsdamer Abraham Geiger Kolleg und das Institut für Jüdische The... dpa

Oliver Günther, Präsident der Universität Potsdam. Christophe Gateau/dpa

Potsdam -Die Universität Potsdam hält den Vorwurf von Machtmissbrauch am Institut für Jüdische Theologie nach einer Prüfung für bestätigt, den der Duldung sexualisierter Belästigung dagegen nicht. Beide Vorwürfe richten sich gegen den Gründer und bisherigen Rektor der Rabbinerschule Abraham Geiger Kolleg, Walter Homolka, der auch Professor an dem Institut ist. Die Universität will Konsequenzen ziehen und die Strukturen an der School of Jewish Theology ändern. Homolka ist wieder als Professor im Dienst. Er wandte sich gegen die Vorwürfe. Das Institut und das selbstständige Kolleg hängen zusammen: Künftige liberale Rabbiner lernen an beiden zugleich.