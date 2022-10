Uni Potsdam: Vorwürfen am Geiger Kolleg teilweise bestätigt

Potsdam -Eine Kommission der Universität Potsdam sieht einen Teil der Vorwürfe im Zusammenhang mit der Rabbinerschule Abraham Geiger Kolleg als bestätigt an. Nicht nachweislich bestätigt hätten sich Vorwürfe der Duldung des Verhaltens sexualisierter Belästigung eines Dozenten, teilte die Universität am heutigen Mittwoch bei der Vorstellung eines Berichts mit. Gegenüber dem Kolleggründer Walter Homolka hätten sich bisher die Vorwürfe eines Machtmissbrauchs durch Ämterhäufung, Schaffung problematischer Studien- und Arbeitsverhältnisse und durch Karriereeingriffe bestätigt.

Im Mai waren Vorwürfe sexualisierter Belästigung durch einen Dozenten am Geiger Kolleg in einem Bericht der „Welt“ öffentlich geworden. Der Gründer und Rektor des Rabbinerkollegs, Walter Homolka, ließ daraufhin seine Ämter ruhen. Es ging auch um den Vorwurf des Machtmissbrauchs. Homolka war auch Vizedirektor der School of Jewish Theology der Universität. Eine fünfköpfige Kommission unter Leitung der Uni-Gleichstellungsbeauftragten Christina Wolff untersuchte die Vorwürfe. Der Zentralrat der Juden in Deutschland lässt parallel die Vorwürfe prüfen.