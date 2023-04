Union beantragt U-Ausschuss zu Steueraffäre: Scholz im Fokus Taktik oder echte Aufklärung? Die Union will die Steueraffäre um eine Hamburger Bank auch im Bundestag aufrollen. Es geht um mögliche Einflussnahme von Olaf ... dpa

ARCHIV - Die Hamburgische Bürgerschaft untersucht den «Cum-Ex»-Skandal um die Warburg Bank - und hat auch Olaf Scholz vorgeladen. Bald auch der Bundestag? Daniel Bockwoldt/dpa

Berlin -Die Union hat im Bundestag einen Untersuchungsausschuss zur möglichen Verstrickung von Kanzler Olaf Scholz und anderen Politikern in den Steuerskandal um die Hamburger Warburg Bank beantragt. Es gebe trotz eines ähnlichen Ausschusses in Hamburg weiterhin viele offene Fragen und Widersprüche, sagte der Abgeordnete Matthias Hauer in Berlin. Scholz habe bislang keinen Aufklärungswillen gezeigt.