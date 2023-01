Union wettert in Seeon gegen „Ampel-Gehampel“ Zwei Corona-Jahre lang mussten die CSU-Bundestagsabgeordneten auf ihre Klausur im Kloster Seeon zum Jahresanfang verzichten. Nun treffen sie sich wieder - un... dpa

Seeon -Mit einer Kampfansage an die Ampel-Koalition gehen die CSU in Bayern und die CDU in Hessen in das Wahljahr 2023. „Es wird ein Jahr der Entscheidung über das Ampel-Chaos werden“, sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt im bayerischen Kloster Seeon.