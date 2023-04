Union will U-Ausschuss zum Steuerskandal um Warburg-Bank Seit Jahren laufen Untersuchungen, ob Olaf Scholz Einfluss auf den Fall der in den „Cum-Ex“-Skandal verstrickten Warburg-Bank genommen hat. Nun soll der Bund... dpa

ARCHIV - Blick auf den Eingang der Warburgbank in Hamburg. Daniel Bockwoldt/dpa

Berlin -Die Union will zur politischen Aufarbeitung des Steuerskandals um die Hamburger Warburg-Bank einen Untersuchungsausschuss im Bundestag einsetzen. Das kündigte Fraktionsvize Mathias Middelberg (CDU) am Dienstag in Berlin an.