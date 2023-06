Unruhe in St. Petersburg: Verliert Putin die Kontrolle?

In Russland herrscht offenbar auch in St. Peterburg Unruhe: Bewaffnete Armee-Einheiten haben das Bürogebäude der Walgner-Söldner umstellt, berichtet RIA Novosti. Die Strafverfolgungsbehörden in St. Petersburg teilten mit, „sie kontrollieren gemeinsam mit den Stadtbehörden die Lage und die Sicherheitsmaßnahmen in der Stadt seien verstärkt worden“. Die Mitteilung stammt vom Pressedienst der Stadtverwaltung, so die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass. „Die Lage in St. Petersburg ist ruhig und unter Kontrolle. Gouverneur Alexander Beglow steht in ständigem Kontakt mit den Leitern der Strafverfolgungsbehörden der Stadt. In St. Petersburg gelten weiterhin verschärfte Sicherheitsmaßnahmen“, so der Pressedienst.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte in einer Ansprache am Samstagmorgen von der Möglichkeit eines „Bürgerkriegs“ gesprochen, den es zu verhindern gelte. Diese Wortwahl ist ungewöhnlich, da die russische Regierung bisher stets darauf verwiesen hatte, dass die Bevölkerung hinter dem Krieg gegen die Ukraine steht.

Es ist unklar, ob Putin nun die Kontrolle verliert. Der Russland-Experte Alexander Dubowy schreibt auf Twitter: „Mehrere „Wagner“ nahestehende Telegram-Kanäle greifen mittlerweile Putin direkt an und drohen ihm mit Absetzung. Der Auslöser des Bürgerkriegs sei von Putin betätigt worden. Das Leben von zwei Verrätern (Schoigu und Gerasimow) werde „über das Leben von 25.000 Helden“ gestellt. Auch tauchen bereits namentliche Drohungen auf, so bspw gegen Igor Strelkow.“

Mitglieder des privaten Militärunternehmens Wagner seien zu einer kriminellen Vereinigung geworden, teilte das russische Verteidigungsministerium in einer Ansprache an Wagner-Kämpfer mit. Das Ministerium verschärfte seinen Ton gegenüber den Söldnern und sagte laut Tass, die Söldner seien„ in Prigoschins kriminelle Eskapade und einen bewaffneten Aufstand manipuliert“ worden. Wörtlich heißt es: „Viele Ihrer Kameraden aus mehreren Einheiten haben ihren Fehler bereits erkannt und um Hilfe gebeten. Wir fordern Sie dringend auf, Vernunft an den Tag zu legen und Kontakt mit Beamten des russischen Verteidigungsministeriums und der Strafverfolgungsbehörden aufzunehmen. Wir garantieren Sicherheit für alle“, fügte das Ministerium hinzu.

Militärexperten glauben, dass die größte Gefahr für Putin nun darin bestehe, dass Teile der regulären Armee zu den Rebellen überlaufen könnten. Mit seinen 25.000 Wagner-Söldnern habe Prigoschin keine Aussicht auf einen Umsturz, schreibt etwa Bill Browder auf Twitter. Doch wenn sich andere Armee-Teile dem Aufstand anschließen, könnte die Rebellion für Putin existentiell gefährlich werden. Dies sei nun zu beobachten.

Eine unabhängig verifizierte Darstellung der Ereignisse ist indessen aufgrund der unübersichtlichen Informationslage und aufgrund zahlreicher manipulativer Social-Media-Posts nicht möglich.