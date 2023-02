Unruhe wegen Reichsbürgern: Lychen berät über Vorgehen Können Reichsbürger in einem kleinen Dorf in der Uckermark Fuß fassen? Der Verfassungsschutz sieht die Gefahr, dass sich extremistische Strukturen festsetzen... dpa

ARCHIV - Ein Papier mit dem Schriftzug «Völkische Landnahme. Rutenberg sagt Nein zum Königreich Deutschland». Soeren Stache/dpa/Archivbild

Lychen -Die Bürgermeisterin von Lychen in der Uckermark, Karola Gundlach (parteilos), hat angekündigt, dass die Stadt gegen „Reichsbürger“ vorgehen will. „Wir nehmen das Problem sehr ernst. Die Stadt Lychen wird sich den Entwicklungen in Rutenberg entschieden entgegenstellen“, teilte Gundlach auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Der brandenburgische Verfassungsschutz befürchtet, dass sich das dem sogenannten Reichsbürger-Milieu zugerechnete „Königreich Deutschland“ in Rutenberg, einem Ortsteil von Lychen, ansiedeln könnte.