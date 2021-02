Berlin - Matthias Platzeck plädiert seit langem für einen Umgang mit Russland auf Augenhöhe. Der Chef des Deutsch-Russischen Forums und einstige Ministerpräsident Brandenburgs sagt, gerade der Umgang mit dem russischen Corona-Impfstoff Sputnik V zeige die Überheblichkeit des Westens wissenschaftlichen Erfolgen Russlands gegenüber. Dabei könnten die Wissenschaft und der Umgang mit Sputnik V Anlass sein, um die in Scherben liegenden Beziehungen zu Russland langsam wieder zu kitten.

Herr Platzeck, warum ist der Impfstoff Sputnik V so verpönt?

Ich denke, weil er aus Russland kommt.

Warum deswegen?

Russland ist in der Meinung einer bestimmten Öffentlichkeit per se das Böse oder im besten Fall wird sein Innovationspotenzial als moderne Wirtschaftsnation unterschätzt. Beide Faktoren laufen darauf hinaus: Aus Russland kann nichts Gutes oder Hilfreiches kommen. Da wird oft nicht mehr sachlich rational argumentiert. Das ist mittlerweile schon wie ein Reflex.

Woran liegt das?

Unser Feindbild ist ebenso gefestigt wie unsere Überheblichkeit, und das bezieht eben den Impfstoff Sputnik V mit ein.

Das hört sich an wie im Kalten Krieg.

Wir haben keinen Ost-West-Gegensatz im klassischen, ideologischen Kalten-Krieg-Sinn mehr. Aber die Gräben sind mittlerweile wieder sehr tief. Und dann dürfen Sie nicht vergessen, dass sich durch die Impfstoffproduktion Milliardenmärkte auftun. Das ist fast schon mit Rüstungsmärkten vergleichbar, wo auch mit harten Bandagen gekämpft wird. Wer da den Fuß in die Tür bekommt, der macht Riesengewinne. Und Russland soll dabei nicht mitspielen. Da gibt es durchaus Ähnlichkeiten mit dem Streit um Nord Stream 2.

Foto: Imago Zur Person Matthias Platzeck, geboren 1953 in Potsdam, wurde 2002 als Nachfolger Manfred Stolpes zum Ministerpräsidenten von Brandenburg gewählt.



Seit Juli 2000 war er Landesvorsitzender der SPD Brandenburg. Von November 2005 bis zum April 2006 war er zudem Bundesvorsitzender der SPD.



Nach zwei Wiederwahlen 2004 und 2009 trat Platzeck aus gesundheitlichen Gründen im August 2013 als SPD-Landesvorsitzender und kurz darauf als Ministerpräsident zurück.

Was hat die Gasleitung damit zu tun?

Das ist auch ein politischer Streit. Die Amerikaner sagen, sie müssen uns vor den Russen schützen. Dahinter liegen aber ganz klar auch eigene Interessen. Die Amerikaner wollen uns ihr Gas verkaufen, sie wollen nicht, dass wir das Gas von anderen nehmen, schon gar nicht von Russland. Denn auch das ist ein Milliardenmarkt. Diese Herangehensweisen wiederholen sich immer wieder. Egon Bahr, mein Lehrmeister, hat einmal zu mir gesagt: „Es gibt drei Triebfedern für Politik: Interessen, Interessen und Interessen. Alles andere kannst du meist vergessen.“ Er hatte recht.

Aber ist das Misstrauen gegenüber dem russischen Impfstoff Sputnik V nicht berechtigt? Schließlich wurde er ohne die Testphase III in Russland zugelassen.

Die Russen sind keine Meister der Kommunikation. Putin hat nach der zweiten Testphase von Sputnik V im vorigen August verkündet, Russland habe einen Impfstoff. Er sei nicht zugelassen, sondern nur registriert worden. Trotzdem wurde mit dem Impfen begonnen. Wir im Westen haben das sofort als „typisch russisch“ definiert. Der Impfstoff sei noch gar nicht richtig nach allen Regeln geprüft und werde schon verwendet. Ein Unding.

Hätte sich Russland mit der Anerkennung des Impfstoffs nicht einen Gefallen getan, wenn Sputnik V auch noch die dritte Testphase absolviert hätte?

Natürlich war Russland voreilig. Wir waren im August noch von unserem eigenen Reinheitsgebot überzeugt. Das hat zu einer – man könnte fast sagen – Verteufelung von Sputnik V geführt. In den ersten Wochen konnte man den Eindruck haben, jedem, der in Russland geimpft wird, müsste sofort der Arm abfallen. Aber ich bin überzeugt: Wenn die Russen die Phase III noch abgewartet hätten, hätten wir andere Gründe gefunden, gegen Sputnik V zu sein.

Ist eine unvollständige Prüfung kein triftiger Grund?

Ich bin sehr für ein gründliches Herangehen. Aber es gibt mittlerweile auch in den westlichen Staaten Notzulassungen, weil die Not zu groß und die Menge an Vakzinen zu klein war. Da hat man dann auch nicht mehr auf jeden einzelnen Schritt geachtet, sondern den Impfstoff schon mal schneller herausgegeben. Die Briten haben das zum Beispiel gemacht.

Es entstand der Eindruck, die Russen wollten unbedingt die Ersten sein. Koste es, was es wolle – wie 1961, als Juri Gagarin der erste Mensch im Weltall wurde und eine Rückkehr durchaus auf der Kippe stand.

Dass die Entwicklung eines Corona-Impfstoffs einen wettbewerbsmäßigen Aspekt hat, ist klar. Aber ich glaube schon, und das haben die Ergebnisse auch gezeigt, dass der Einsatz von Sputnik V kein Harakiri war.

Warum nicht?

Der Impfstoff wurde auf einer soliden naturwissenschaftlichen Basis entwickelt. Die Russen wussten, was sie tun. Sie haben mit der Impfstoffforschung nicht bei null angefangen. In der Sowjetunion wurde zum Beispiel schon in den 1950er-Jahren die Polioimpfung hervorgebracht, die viele Kinder auch in der DDR gerettet hat. Russische Wissenschaftler wissen also, wie es geht.

Hat sich die Meinung über den russischen Impfstoff geändert?

In den vergangenen Wochen gab es, auch in unserer Fach- und Medienwelt, einen abrupten Richtungswechsel.

Wie stellt er sich für Sie dar?

Plötzlich ist von einem doch ganz verlässlichen Impfstoff die Rede. Kanzlerin Angela Merkel hat mit Putin telefoniert und wohl auch über Sputnik V geredet. Sachsen-Anhalts Regierung erklärte, der Impfstoff könne eventuell auch in Dessau produziert werden. Gesundheitsminister Jens Spahn sagt, er habe überhaupt nichts dagegen, den Impfstoff zu nehmen, sobald er zugelassen sei. Wahrscheinlich machen wir jetzt aus einer gewissen Not eine Tugend.

Stimmt der Eindruck, dass sich Wissenschaftler aus Russland und Deutschland, im Gegensatz zu den Politikern, gut verstehen?

Der Eindruck trügt nicht. Überall dort, wo Fachleute zusammensitzen, wird deutlich, welch enormes Wissenspotenzial in unseren Gesellschaften steckt. Stereotypen haben dort keinen Platz. Aus Sicht unseres Deutsch-Russischen Forums gilt das ganz besonders für vieles, was sich im zivilgesellschaftlichen Dialog positiv bewegt: in Kultur, Wissenschaft, Hochschulen und bei den Städtepartnerschaften.

Politische Eiszeit, wie ich sie in den vergangenen 30 Jahren nicht mehr erlebt habe. Matthias Platzeck, Vorsitzender des Deutsch-Russischen Forums

Und wie sieht es in der Politik aus?

Da herrscht eine Eiszeit, wie ich sie in den vergangenen 30 Jahren nicht mehr erlebt habe. Wir stehen im Moment vor einem kompletten Scherbenhaufen. Im November hatten wir unsere außenpolitische Konferenz, die Potsdamer Begegnungen. Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat die Eröffnungsrede gehalten. Man hatte das Gefühl, als wäre ein Kühlschrank aufgegangen.

Warum ist das so?

Russland hat wohl im Moment genug von uns und unseren permanenten Vorwürfen und einer Welt der Doppelstandards. Politisch haben wir immer diesen erhobenen Zeigefinger, wir wissen alles besser, wir wissen genau, wie es geht, und die Welt darf nur so organisiert sein, wie wir es für richtig halten. Ich finde unsere Werte in Ordnung, dass wir sie leben und verteidigen. Wir sollten sie anderen aber besser vorleben. Wir alle in Europa spüren gerade, dass Überheblichkeit nicht am Platz ist und um wirtschaftliche Stabilität wie Demokratie und Menschenrechte global jeden Tag gerungen werden muss.

Dann müssen wir Lawrows schroffe Äußerungen gegenüber der EU hinnehmen?

Ich kann durchaus nachvollziehen, dass er sagt, wir müssen irgendwann mal zwischen uns klären, was wir voneinander wollen. Russland ist für mich keine Demokratie. Aber wir sind Nachbarn. Russland ist das größte Land der Welt. Und, was wir immer vergessen in den ganzen Debatten der vergangenen Jahre: Russland ist die zweitgrößte Atommacht der Welt. Deshalb plädiere ich dafür, dass wir Wege, Mittel und Möglichkeiten einer friedlichen Koexistenz finden, die perspektivisch wieder Aspekte der Partnerschaft in sich trägt. Und wir brauchen endlich eine Sicherheitsarchitektur auf Augenhöhe. Der ausgeprägte Wille dazu fehlt mir heute in der Politik.

All das ist kaum in wenigen Jahren zu erreichen.

Wir müssen uns auf einen langen Weg einstellen. Es ist zu viel kaputtgegangen in den Beziehungen. Wir brauchen so etwas wie eine neue Helsinki-Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit, bei der die politischen Verhältnisse neu justiert wurden. Um überhaupt zu ersten Ergebnissen zu kommen, hat die Vorbereitung dieser Konferenz damals fünf Jahre gedauert. Wir müssen uns Felder suchen, auf denen wieder Zusammenarbeit möglich ist. Gesundheit und damit der Impfstoff Sputnik V könnte so ein Feld sein.

Werden russische Wissenschaftserfolge in der westlichen Welt überhaupt wahrgenommen?

Natürlich, denken Sie an die Weltraumforschung. Deren Erfolge werden auch außerhalb Russlands zur Kenntnis genommen. Russland ist auf diesem Sektor seit Jahrzehnten mit führend. Die Sojuskapseln transportierten im vergangenen Jahrzehnt alle amerikanischen Astronauten ins Weltall. Weil die Amerikaner keine Transportmittel mehr hatten, die funktionierten. In den vergangenen Jahren war der gesamte Weltraumverkehr ein russischer Verkehr. Es gibt nicht viele Länder auf der Welt, die so etwas schaffen. Und dafür muss es eine vernünftige wissenschaftliche Infrastruktur geben.

Hat Russland eine Hochleistungswissenschaft?

Das Beispiel Sputnik V zeigt, was Russland leisten kann, wenn die Kräfte konzentriert werden. Russland hat eine belastbare und breit gefächerte wissenschaftliche Basis. Übrigens hat Russland auch hervorragende Schachspieler hervorgebracht. Das ist ein Land, in dem Denken wahrlich kein Fremdwort ist.

Ist der Fall Nawalny nur ein innenpolitisches Problem, wie Putin sagt?

Ich finde, dass man mit Menschen so nicht umgehen kann – die derzeitige Verhaftungswelle ist ein Unding. Ich sage das klar. In einer schwierigen gesellschaftlichen Situation braucht man Mut zur Zivilgesellschaft – und keine Angst vor ihr. Sonst geht das nie gut. Die russische Zivilgesellschaft ist schon lange in Bewegung, wir merken das in unseren Projekten. Gerade junge Leute wollen frei sein, kreativ sein und in einer Gesellschaft ohne Korruption leben. Aber ich halte es für genauso falsch, unsere gesamten politischen Handlungen von Tagesereignissen wie dem Fall Nawalny abzuleiten. Was mir fehlt, ist eine Strategie für den langfristigen Umgang mit Russland. Wir stolpern immer von einer Affäre in die nächste, verhängen Sanktionen und sind dann zufrieden.

Ich halte es für falsch, unsere gesamten politischen Handlungen von Tagesereignissen wie dem Fall Nawalny abzuleiten. Matthias Platzeck, ehem. Ministerpräsident Brandenburgs

Was halten Sie von Sanktionen?

Was haben sie denn in den vergangenen Jahren bewirkt? Nichts. Die politischen Verhältnisse liegen in Trümmern, wirtschaftlich haben beide Seiten gelitten, die Eskalationsgefahr ist auf militärischem Gebiet gewachsen, für die Krim hat sich nichts verbessert, und die Stimmung in Russland ist antiwestlicher geworden. Wenn wir das noch ein paar Jahre machen, sind die Beziehungen völlig im Eimer.

Was wäre das geeignete Mittel, um gegen die Annexion der Krim vorzugehen?

Man muss zunächst, wie oft im Leben, die anstehenden Aufgaben trennen: in Themen, die irgendwie lösbar sind, und Themen, die derzeit definitiv keine Chance haben, gelöst zu werden. Dazu gehört die Krimfrage. Europa könnte sie erst einmal mit der Aufschrift „Das erkennen wir niemals an, weil völkerrechtswidrig“ in einen Karton legen. Und die Russen können eine Banderole draufkleben: „Wir geben die Krim niemals wieder her“.

Dann ist das Problem also nicht gelöst.

Ja, aber wenn man die Krimfrage erst einmal temporär beiseitelegt, bin ich mir relativ sicher, dass man beim Thema Ostukraine, das ich im Moment für wichtiger halte, eine Gesprächsgrundlage findet und diese Angelegenheit endlich voranbringen kann. Dann könnte man Stück für Stück die Sanktionen runterfahren.

Sie sagen das alles nicht zum ersten Mal.

So ist es. Aber Sisyphos war ja wohl auch kein unglücklicher Mensch. Man rollt den Stein immer wieder den Berg hoch, dann rollt er wieder hinunter. Aber irgendwann bleibt er vielleicht mal eine Weile oben liegen. Und dann ist es gut. Man muss viel Geduld haben.

Würden Sie sich mit Sputnik V impfen lassen?

Sofort und ohne Bedenken.