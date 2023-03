„Unsicherheiten auf dem Vormarsch“: China will aufrüsten Nach dem Ende der Null-Covid-Politik will die Volksrepublik wirtschaftlich wieder durchstarten. Die aufstrebende Macht warnt vor wachsenden Risiken in der We... dpa

Chinas Regierungschef Li Keqiang spricht während der Eröffnungssitzung der gut einwöchigen Jahrestagung des Volkskongresses. Ng Han Guan/AP/dpa

Peking -Angesichts wachsender Spannungen in der Welt will China seine Militärausgaben kräftig um 7,2 Prozent steigern. Zum Auftakt der Jahrestagung des Volkskongresses warnte Regierungschef Li Keqiang am Sonntag in Peking vor zunehmenden globalen Unwägbarkeiten.