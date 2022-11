Unter Protest: Warum wir jetzt doch ab und zu das Wort Klima-Kleber verwenden

Es gab in den vergangenen Wochen bei uns in der Redaktion eine teils recht hitzig geführte Debatte um ein Wort, das es derzeit häufig in die Berliner Zeitung geschafft hat: Klima-Kleber oder Klimakleber. Das Wort ist so neu, dass noch nicht einmal unsere Korrektoren wissen, ob man einen Bindestrich verwenden muss oder nicht. Wir haben uns derzeit auf die Version mit Bindestrich geeinigt – und ich lege Wert darauf: unter Protest.

Ich gebe zu, das Wort klingt einerseits praktisch, denn es vereint den Grund des Protests, den Klimawandel, mit der Beschreibung ihres Tuns: Tatsächlich „kleben“ sie sich ja an Straßen, Schilder oder Gemälde oder Dinosaurier-Skelette in Museen. Es ist ein klassischer Begriff, wie er im Boulevard immer wieder verwendet wird, in dem zwei Begriffe zusammengeführt werden. Wir kennen das schon vom Covidiot, Hutbürger, Wutwinter und Putinversteher.

All diese Wörter beschreiben zwar ein Phänomen, aber gleichzeitig haben sie auch etwas Verächtliches an sich, sie klingen wie eine Verkürzung – aber eine, die auch ein bisschen wehtun soll. Das Wort Klima-Kleber macht sich lustig über die Menschen, die sich für den Klimaschutz auf die Straße kleben. Weil es aber so griffig und kurz ist, verwenden es jetzt trotzdem fast alle Medien. So war es am Freitag zu hören, als Kai Wegner (CDU) der „Abendschau“ ein Interview gab und auch im Vorspann konnte man es lesen. Nahezu alle großen Zeitungen benutzen es jetzt ebenfalls.

Leider ist ausgerechnet jetzt, wo man ihn braucht, der letzte deutsche Sprachpapst Wolf Schneider am Freitag gestorben. Ich bin mir sicher, er hätte sich gegen diese Wortschöpfung gewandt – und für eine neutralere Version ausgesprochen. Klimaaktivisten? Klima-Demonstranten? Radikale Klimaschützer? Es gibt so viele Möglichkeiten.

Ein Kollege dieser Zeitung bezeichnete allerdings Kleber als „neutraler als die Bezeichnung Aktivisten“. Der Kollege ist im Osten Berlins sozialisiert worden und für ihn ist Aktivist ein positiv besetzter Begriff. Er sagt, dass ihm noch Adolf Hennecke im Kopf ist, der als „Aktivist der ersten Stunde“ in den DDR-Geschichtsbüchern stand. Aktivisten seien per se eher Menschen, die sich für eine gute Sache einsetzen.

Aktivist hat eine andere Bedeutung in der DDR

Tatsächlich waren sie in der DDR Mitglieder in einem „Aktiv“, also einer Gruppe von Arbeitern, die „bei der Lösung gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und kultureller Aufgaben einbezogen werden sollte“. Es gab spezielle Aktivistenschulen, und der 13. Oktober wurde in der DDR als „Tag der Aktivisten“ gefeiert, es feiert den Tag des Jahres 1948, als Hennecke statt 6,3 Kubikmeter Kohle 24,4 Kubikmeter förderte. Er hatte die Norm fast 400 Prozent übererfüllt und wurde: Held der Arbeit.

Dass die Mauerfall ziemlich genau 33 Jahre her ist und der Begriff Aktivist inzwischen viel neutraler verwendet wird, kann als Argument nur halb gelten, denn Sprache verändert sich zwar, aber wie schnell sich die Bedeutung hinter einem Wort ändert – das haben die in der Hand, die es benutzen.

Doch zurück zu den Klima-Klebern. Es ist auffällig, dass es besonders konservative Politiker sind, die den Begriff benutzen, weil ihnen daran gelegen ist, den Protest dahinter zu verschleiern. So kommentierte Söder in der vergangenen Woche über die „Klima-Kleber“, dass ihr Handeln doch eher einem Happening gleiche und man sie doch „kleben lassen“ solle, solange sie niemanden stören. Der Inhalt ihres Protestes spielte da schon keine Rolle mehr.

Freitag, den 11. November, kam es wieder zu einer Vollsperrung am Frankfurter Tor. Wieder war es, weil sich Menschen auf der Straße festgeklebt hatten. Die Verkehrsinformationszentrale nutzte ein Wort, das viele verwunderte, aber das ganz gut zeigt, dass das letzte Wort in dieser Debatte noch nicht gesprochen wurde. Sie nannten die Aktivisten „Klimaleute“. In der „Abendschau“ sprach der Moderator von „Straßenklebern“. Beide Wörter haben sich bisher noch nicht durchgesetzt, es bleibt also spannend.