Unterbringung von Flüchtlingen: CDU-Landrat sorgt für Kritik

ARCHIV - In einer Turnhalle sind im Herbst 2015 Feldbetten für Flüchtlinge aufgestellt worden. Der Bautzener Landrat Udo Witschas hat betont, dass er ein solches Vorgehen bei der Unterbringung von Asylsuchenden in seinem Landkreis ablehnt. Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

Dresden -Eine Weihnachtsbotschaft des Bautzener Landrates Udo Witschas zur Unterbringung von Flüchtlingen sorgt für Kritik. Der CDU-Politiker sagte in einem am Dienstagabend auf Facebook veröffentlichten Video unter anderem, dass im Landkreis Flüchtlinge weder in Turnhallen noch in dezentralen Unterkünften untergebracht werden sollen. „Es ist nicht unsere Absicht den Sport, ob nun den Schul- oder Freizeitsport, jetzt für diese Asylpolitik bluten zu lassen“, sagte Witschas in dem Video.