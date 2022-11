Unterkunft für Geflüchtete im ehemaligen Flughafen Tempelhof Die vom Berliner Senat beschlossenen Unterkünfte für Geflüchtete sollen zum Teil auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof entstehen. Das teilte di... dpa

Berlin -Die vom Berliner Senat beschlossenen Unterkünfte für Geflüchtete sollen zum Teil auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof entstehen. Das teilte die Senatsverwaltung für Integration am Mittwoch mit. In den Hangars 2 und 3 werde eine temporäre Notunterkunft errichtet. Dort sollen zwischen 1000 und 1600 Menschen untergebracht werden können. Geplant sei, die Hangars noch vor Weihnachten in Betrieb zu nehmen.