Unternehmen gegen schnellen Volksentscheid Vertreter der Berliner Wirtschaft sehen einen gemeinsamen Termin für die Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl und den möglichen Volksentscheid für mehr Klim... dpa

Berlin -Vertreter der Berliner Wirtschaft sehen einen gemeinsamen Termin für die Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl und den möglichen Volksentscheid für mehr Klimaschutz skeptisch. Das Ziel, Klimaneutralität in Berlin schon 2030 und nicht wie bisher geplant bis 2045 zu erreichen, sei nicht realistisch, sagte der Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB), Christian Amsinck, am Montag. Es wäre außerdem „demokratisch nicht sauber“, darüber ohne ausreichende Debatte und ohne fundierte Informationen der Bürgerinnen und Bürger abstimmen zu lassen. „Die Idee, die Volksabstimmung bereits am 12. Februar zusammen mit der Abgeordnetenhaus-Wahl abzuhalten, lehnen wir deshalb ab.“