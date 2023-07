Nach einem Urteil des Berliner Landgerichts muss die Bundespressekonferenz den Journalisten Florian Warweg an ihren Veranstaltungen teilnehmen lassen. Der Verein hatte dem Redakteur des Internetportals Nachdenkseiten im vergangenen Sommer die Mitgliedschaft verweigert. Dagegen klagte Warweg. Ein Anspruch auf Aufnahme stehe ihm allerdings nicht zu, heißt es in dem Urteil, das den Beteiligten an diesem Freitag schriftlich zugestellt werden soll. Das Dokument liegt der Berliner Zeitung vor.



Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, sagte eine Sprecherin des Landgerichts auf Nachfrage. Die Parteien können demnach binnen eines Monats Berufung beim Kammergericht einlegen.

Die Bundespressekonferenz hat ihren Sitz in Berlin. Nach eigenen Angaben gehören ihr rund 900 Parlamentskorrespondenten an. Der Verein veranstaltet dreimal pro Woche die sogenannte Regierungspressekonferenz: Dort stellen sich Regierungs- und Ministeriumssprecher den Fragen der Journalisten. Gäste können zwar ausnahmsweise zugelassen werden, haben jedoch kein Fragerecht.

Der Journalist Florian Warweg während der öffentlichen Verhandlung Ende Juni. Markus Wächter/Berliner Zeitung

Vor diesem Hintergrund argumentierten Warweg und sein Anwalt Ende Juni in einer Verhandlung am Landgericht, dass der Verein eine Monopolstellung innehabe. Darüber hinaus erfülle der Journalist die Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft bei der Bundespressekonferenz: So berichte er etwa als Parlamentskorrespondent der Nachdenkseiten schwerpunktmäßig über die Bundespolitik.

Vereinsmitglied darf Warweg nicht werden, aber...

Dem stimmt das Landgericht in seinem Urteil teilweise zu. Darin heißt es, dass der Journalist zwar alle Vorgaben für eine Aufnahme erfülle – er wohne in Berlin und berichte umfassend über bundespolitische Themen. Eine Monopolstellung des Vereins kann das Gericht jedoch nicht erkennen. Somit könne die Bundespressekonferenz nach Vereinsrecht grundsätzlich selbst entscheiden, wer Mitglied werden dürfe und wer nicht.



Weiterhin heißt es, dass sich Warweg „eine Vielzahl der begehrten Informationen auch anderweitig beschaffen“ könne. So hatten auch die Bundespressekonferenz und ihre Anwältin in der Verhandlung Ende Juni argumentiert. Der Verein verwies darauf, dass Journalisten auch über Pressestellen oder andere Pressekonferenzen Informationen erhalten könnten.

...die Bundespressekonferenz darf Mitglieder auch nicht bevorzugen

Dass Warweg trotzdem Zugang zu den Pressekonferenzen erhalten soll, begründet das Landgericht mit Artikel 5 des Grundgesetzes, der auch die Pressefreiheit schützt. Weiterhin handle es sich bei den Pressekonferenzen des Vereins um „eine ständige, regelmäßige Einrichtung“. Somit nutze die Bundesregierung den Verein „und die von ihm zur Verfügung gestellte Örtlichkeit, um die ihnen obliegende Öffentlichkeitsarbeit“ mit den Veranstaltungen durchzuführen.

Bedeutet: Kanzleramt und Ministerien lagern ihre Öffentlichkeitsarbeit gewissermaßen in das Gebäude der Bundespressekonferenz aus. Allerdings führe der Schutz aus Artikel 5 des Grundgesetzes dazu, „dass der Staat, der der Presse gegenüber Leistungen gewährt, verpflichtet ist, diese allen Bewerbern gegenüber zugänglich zu machen“. Die Mitglieder des Vereins dürften nicht bevorzugt behandelt werden, heißt es. Weiterhin wirke sich die Verpflichtung des Staates „aber auch auf den die Örtlichkeit zur Verfügung stellenden privaten Anbieter aus“, also auf den Verein Bundespressekonferenz.

Frage des Fragerechts ist nicht eindeutig geklärt

Er muss Warweg demnach „wie einem Mitglied“ Zugang gewähren und teilnehmen lassen. Ob das auch das Fragerecht betrifft, wird in dem Urteil nicht genauer ausgeführt. Da nicht nur Mitglieder, sondern auch ständige Gäste einen Monatsbeitrag an die Bundespressekonferenz zahlen müssen, wird dies wohl auch für den Redakteur der Nachdenkseiten gelten.

Die Bundespressekonferenz informiert ihre Mitglieder regelmäßig über neue Mitgliedschaftsanträge. Nachdem Warweg im vergangenen Sommer um Aufnahme gebeten hatte, erhoben sechs Mitglieder fristgerecht Einwände. Wie genau sie argumentierten, war dem Gericht Ende Juni jedoch unklar. Unter anderem soll Warweg andere Journalisten unflätig behandelt haben. Die Anwältin der Bundespressekonferenz beantragte eine sogenannte Erklärungsfrist, um dem Gericht entsprechende Unterlagen zukommen lassen zu können. Deshalb war das Urteil auf Ende Juli verschoben worden.

Auch „alternative Medien“ dürfen nicht ausgeschlossen werden

Offensichtlich konnte der Verein das Berliner Landgericht jedoch nicht überzeugen. Die inhaltlichen Einwände seien „pauschal zusammengefasst“, heißt es in der Urteilsbegründung. Auch sonst habe der Verein nicht begründen können, warum Warweg nicht wie ein Mitglied Zugang zu den Veranstaltungen bekommen sollte. Allein die Tatsache, dass der Verein den Journalisten den „alternativen Medien“ zuordne und ihm vorwerfe, er habe eine längere Zeit für den staatlichen russischen Auslandssender RT (ehemals Russia Today) gearbeitet, stelle „keine entsprechende Begründung dar“.

Warweg arbeitete mehrere Jahre als Online-Chef beim deutschen Ableger des Senders. Während dieser Zeit hatte er als Mitglied im Verein der Ausländischen Presse (VAP) an den Veranstaltungen der Bundespressekonferenz teilnehmen dürfen.

Die deutsche Medienaufsicht hatte die Ausstrahlung von RT im Februar 2022 verboten, Grund war offiziell eine fehlende Lizenz. Später wurde RT in der ganzen EU verboten. Der Grund: Die EU will ihre Bürger nicht der Propaganda anderer Staaten ausgesetzt sehen.