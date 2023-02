Urteil erwartet im Prozess gegen AfD-Politiker nach Attacke Nach einer Attacke auf zwei junge Frauen will das Amtsgericht Tiergarten heute ab 9.00 Uhr sein Urteil sprechen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Bewährungsst... dpa

Berlin -Nach einer Attacke auf zwei junge Frauen will das Amtsgericht Tiergarten heute ab 9.00 Uhr sein Urteil sprechen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Bewährungsstrafe von sieben Monaten wegen Beleidigung und Körperverletzung für den Berliner AfD-Politiker Kai Borrmann gefordert. Zudem soll der Kommunalpolitiker 5000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft handelt es sich um rassistisch motivierte Taten, von denen die in der Deutschrap-Szene bekannte Moderatorin Steph Karl sowie deren Freundin im August 2021 betroffen waren. Borrmann hatte den Vorwurf des Rassismus zurückgewiesen.