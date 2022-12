Urteil erwartet im Prozess gegen mutmaßliche IS-Rückkehrerin Im Prozess gegen eine mutmaßliche IS-Anhängerin will das Berliner Kammergericht am Mittwoch (ab 9.30 Uhr) sein Urteil sprechen. Die Generalstaatsanwaltschaft... dpa

Berlin -Im Prozess gegen eine mutmaßliche IS-Anhängerin will das Berliner Kammergericht am Mittwoch (ab 9.30 Uhr) sein Urteil sprechen. Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin wirft der 31-Jährigen unter anderem Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland und Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht vor. Sie hat eine Haftstrafe von 2 Jahren und 10 Monaten gefordert. Die Angeklagte war mit ihren Kleinkindern ins Kriegsgebiet nach Syrien gereist. Laut Anklage vertrat sie spätestens Mitte 2016 eine radikal-islamistische Gesinnung und identifizierte sich mit der Ideologie der Terrororganisation Islamischer Staat (IS).