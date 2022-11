Urteil möglich in Prozess um „NSU 2.0“-Drohschreiben Der Angeklagte soll mehr als 80 Drohschreiben versendet haben - nun könnte an diesem Donnerstag im Frankfurter „NSU 2.0“-Prozess das Urteil fallen. Zuvor hat... dpa

Frankfurt/Main -Der Angeklagte soll mehr als 80 Drohschreiben versendet haben - nun könnte an diesem Donnerstag im Frankfurter „NSU 2.0“-Prozess das Urteil fallen. Zuvor hat der aus Berlin stammende Alexander M. vor dem Landgericht noch Gelegenheit für das dem Angeklagten zustehende „Letzte Wort“. Nutzt er dies, könnte es auch sein, dass das Urteil erst in der Woche darauf, am 25. November verkündet wird. Im „Letzten Wort“ kann ein Angeklagter beispielsweise etwas zu seiner Person sagen oder sich entschuldigen. Das Gericht muss diese Ausführungen vor der Urteilsfindung anhören.