Der Konflikt zwischen Israel und der Hamas erhitzt die Gemüter weltweit. Mit der Explosion am Al-Ahli-Krankenhauses in Gaza hat die bereits zehn Tage andauernde Auseinandersetzung einen neuen Höhepunkt erreicht. Während Israel behauptet, Raketen aus dem Gazastreifen haben das Krankenhaus versehentlich getroffen, hat sich die Hamas, die gesamte arabische Welt und die Türkei ihrerseits festgelegt: Israel steckt hinter den Zerstörungen auf dem Krankenhaus-Gelände.

In der Türkei sind die Proteste gegen das vermeintliche israelische Kriegsverbrechen besonders heftig. Noch am Dienstagabend protestierten Zehntausende vor dem israelischen Generalkonsulat in Istanbul, aber auch die von den USA genutzten Nato-Stützpunkte des Landes wurde Ziel der Proteste. Die türkische Politik verurteilte Israel für die Explosion, insbesondere Israelis Premierminister Benjamin Netanjahu wurde scharf attackiert. Von der türkischen Vermittlerrolle zwischen Israel und der Hamas ist am Dienstagabend nicht viel übriggeblieben.

Die türkische Polizei war im Großeinsatz, um das israelische Konsulat vor den Krawallen zu schützen. Mert Can Bukulmez/Imago

Demonstranten fordern: „Türkische Soldaten, auf nach Gaza!“

Dutzende Menschen stürmten vor das israelische Konsulat in Istanbul. Die türkische Polizei musste Tränengas einsetzen, um die wütende Menge davon abzuhalten, das Konsulatsgebäude zu stürmen. Einige Demonstranten warfen Feuerwerkskörper in Richtung der Einrichtung, rissen die Plakate in der Umgebung ab und verbrannten sie. Während die Straße, in der sich das Generalkonsulat befindet, für den Verkehr gesperrt wurde, skandierten die Demonstranten Parolen wie „Türkische Soldaten, auf nach Gaza!“.

Auch die israelische Botschaft in Ankara wurde von Demonstranten belagert. Nachdem die Gruppe, die palästinensische Fahnen in den Händen hielt, versuchte, die Residenz der Botschaft zu betreten, wurden umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, die Straße für den Verkehr gesperrt und die Umgebung abgeriegelt. Auch in Ankara wurden die türkischen Streitkräfte dazu aufgefordert, direkt in Gaza zugunsten der Palästinenser einzugreifen.

Tränengas gegen Demonstranten in der Türkei Efekan Akyuz/imago

Die Reaktionen der Demonstranten in der Türkei waren allerdings nicht auf israelische Einrichtungen beschränkt. Dutzende von Menschen protestierten vor der US-Radarstation Kürecik und machten die USA für die Explosion in Gaza mitverantwortlich. Die Polizei hinderte die versammelte Menge daran, sich der Radarbasis zu nähern. Bei der Demonstration, an der rund 2000 Menschen teilnahmen, wurden Slogans wie „Verdammt sei Israel“ gerufen.

Auch vor dem US-Konsulat in Adana, versammelten sich Demonstranten, um gegen Israel zu protestieren. Nach Polizeiangaben wurden aus der Menge Steine und Molotowcocktails auf das Konsulat geworfen. Zwei Polizeibeamte wurden dabei verletzt, sie sollen von Steinen am Kopf getroffen sein. Auch in Diyarbakır, Mardin, Siirt, Batman und Bingöl wurden unter der Leitung einiger Nichtregierungsorganisationen und politischer Parteien Proteste organisiert.

Nach der Explosion auf dem Krankenhaus-Gelände in Gaza hat die Türkei eine landesweite Protestwelle erlebt Efekan Akyuz/imago

Die Beziehungen zwischen der Türkei und Israel sind schwer belastet

Auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan äußerte sich zu der Explosion auf dem Krankenhaus-Gelände. „Der Angriff auf ein Krankenhaus, in dem sich Frauen, Kinder und unschuldige Zivilisten befinden, ist das jüngste Beispiel für Israels Angriffe, die die grundlegendsten menschlichen Werte missachten. Ich rufe die ganze Menschheit auf, Maßnahmen zu ergreifen, um diese Brutalität in Gaza zu stoppen, die in der Geschichte beispiellos ist“, sagte Erdogan. Noch expliziter äußerte sich der wichtigste Oppositionspolitiker des Landes, Kemal Kilicdaroglu: „Israel hat ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen. Das nennt man Mord, Massaker.“

In Bezug auf den Angriff auf das Krankenhaus in Gaza war US-Präsident Joe Bidens erster Kommentar: „Die andere Seite scheint es getan zu haben.“ Diese Aussage könnte die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen den USA und der Türkei weiter belasten. Der Vorfall in Gaza könnte erhebliche Auswirkungen auf das türkisch-israelische Verhältnis haben und das in einer Phase, in der die Regierungen beider Länder erste Schritte zur Normalisierung unternommen haben.