US-Ermittler deuten Behinderung der Justiz im Fall Trump an Anfang August hatte die Bundespolizei FBI Donald Trumps Villa im Bundesstaat Florida durchsucht. Dabei waren zahlreiche geheime Dokumente entdeckt worden. Nu... dpa

HANDOUT - Ein Foto von Dokumenten, die bei der Durchsuchung des Mar-a-Lago-Anwesens des ehemaligen Präsidenten Trump durch das FBI sichergestellt wurden. /AP/dpa Uncredited/Department of Justice

Washington -Im Rechtsstreit um geheime Dokumente, die bei einer Durchsuchung im Anwesen von Ex-US-Präsident Donald Trump entdeckt worden sind, sehen Ermittler Hinweise auf eine mögliche Behinderung der Justiz. Man habe „Beweise dafür gefunden, dass Regierungsunterlagen wahrscheinlich versteckt und aus dem Lagerraum (in Trumps Villa) entfernt wurden, und dass wahrscheinlich Anstrengungen unternommen wurden, die Ermittlungen (...) zu behindern“, schrieb das Justizministerium in einem am späten Dienstagabend (Ortszeit) veröffentlichten Gerichtsdokument.