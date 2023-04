US-Präsident Biden bewirbt sich für zweite Amtszeit US-Präsident Joe Biden will bei der Wahl im kommenden Jahr für eine weitere Amtszeit antreten. Das kündigte der Demokrat am Dienstag auf Twitter an. dpa

