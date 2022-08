US-Präsidentenberater Fauci tritt ab Über die Landesgrenzen hinweg ist US-Immunologe Anthony Fauci während der Corona-Pandemie bekannt geworden. Nach 38 Jahren und sieben US-Präsidenten wartet n... dpa

Washington -Der international bekannte US-Immunologe Anthony Fauci will zum Jahresende als Berater von Präsident Joe Biden aufhören. Der 81-Jährige kündigte am Montag in Washington an, im Dezember als medizinischer Chefberater des Präsidenten und Direktor des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten abzutreten.