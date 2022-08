US-Repräsentantenhaus stimmt über Klima- und Sozialpaket ab Das Gesetz sieht die bislang größten US-Investitionen in den Klimaschutz vor - und trennt Republikaner und Demokraten entlang der Parteilinien. Präsident Bid... dpa

Ein Eisverkäufer vor dem US-Kapitol: Heute stimmen die Parlamentarier über ein umfassendes Gesetzespaket ab, das auch der hohen Inflation entgegenwirken soll. a Dominic Gwinn/ZUMA Press Wire/dp

Washington -Nach langem Streit über Milliardeninvestitionen in den Klimaschutz und Sozialbereich stimmt das US-Repräsentantenhaus über ein umfassendes Gesetzespaket ab. „Am (heutigen) Freitag werden die Demokraten im Repräsentantenhaus das bahnbrechende Inflationsbekämpfungsgesetz verabschieden und dem Präsidenten übermitteln“, schrieb die Vorsitzende der Parlamentskammer, Nancy Pelosi, an ihre demokratischen Fraktionskollegen. Der Senat hatte den Gesetzesentwurf am Sonntag mit der knappen Mehrheit der Demokraten in dieser Kammer gebilligt. Alle Republikaner stimmten dagegen.