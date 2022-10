US-Verschwörungstheoretiker muss 965 Millionen Dollar zahlen Alex Jones hatte in der Vergangenheit behauptet, der Amoklauf an der Sandy-Hook-Grundschule im Dezember 2012 sei inszeniert gewesen. Diese Aussagen kommen de... dpa

Washington/Waterbury -Der US-Verschwörungstheoretiker Alex Jones muss wegen seiner falschen Behauptungen zu einem Massaker an der Sandy-Hook-Grundschule insgesamt 965 Millionen US-Dollar an Hinterbliebene zahlen. Das entschied ein Gericht im US-Bundesstaat Connecticut, wie US-Medien übereinstimmend aus dem Gerichtssaal in Waterbury berichteten.